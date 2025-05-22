超過6成民眾買過二手貨！30至40歲最愛撿便宜　3類商品最夯

▲全球關稅政策影響經濟動盪，讓二手市場升溫。（圖／東方線上提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

隨著全球關稅政策影響經濟動盪，讓台灣二手市場迎來新一波成長契機。根據東方線上調查，超過6成民眾曾買過二手商品，其中以「30歲到40歲族群」購買比例最高；而3大類品項最受歡迎，分別是「二手書」、「二手衣物」、「二手汽機車」，消費者選擇的主要原因包含「價格便宜」、「不一定要用新品」、「環保與資源節約」等原因。

▲30至40歲族群對二手商品接受度最高。（圖／東方線上提供）

●中生代成主要推手

東方線上調查指出，30至40歲族群對二手商品接受度最高，購買比例顯著高於其他年齡層。相對而言，60歲以上熟齡族群仍偏向保守，僅45%有過購買經驗。

另一方面，約35%的消費者對二手商品持保留態度，主要擔憂集中在「不喜歡使用他人用過的物品」（52.5%）及「清潔衛生疑慮」（50%）。此外，商品來源不明、品質減損與假貨風險也成為部分消費者的心理障礙。

▲二手商品偏好，以「二手書」、「二手衣物」、「二手汽機車」佔據前3名。

●二手書最熱門，耐用品與日常用品各有市場

在二手商品的品項偏好上，「書籍」（56.8%）是最多人有意購買的選項，接著是「家具」（42%）、「汽車／機車」（36.6%）與「數位商品」（35.4%）。

實際購買經驗中，「書籍」依然居首（49.2%），其次為「衣物」（27.2%）與「汽車／機車」（27.2%）。

不同年齡層對品項的偏好也有所差異，例如40至60歲族群更偏向購買實用性強的二手車，而50歲以上消費者則對二手家具興趣較高。年輕族群則更傾向選購二手衣物與數位商品，反映永續時尚與性價比的影響。

▲「價格便宜」是購買二手商品的最大驅動力，5折的價格最具吸引力。

●價格是消費主因，5折最有吸引力

「價格便宜」是消費者購買二手商品的最大驅動力，其中5折的價格最具吸引力。耐用品如汽車、家電等高單價商品，5折被視為合理範圍；而日常消耗品則需低於3折，才能更具吸引力。至於數位商品，消費者接受度多落在5到7折之間。

調查也顯示，60代熟齡族群在意新品程度較低，同時對環保理念的關注度更高。30至40代則偏向以「短期使用」為理由購買二手商品，追求成本效益與實用性。

▲台灣二手市場仍具高度成長潛力。

●二手市場潛力大，消費者接受度持續提升

台灣二手市場仍具高度成長潛力，調查顯示，65%的消費者表示，未來將增加購買二手商品的頻率，其中57%願意購買相同品項並增加數量，另有78%表示願意拓展至其他商品類別。

▲考慮購買的二手商品中，家具、數位商品、小家電也在前5名。

東方線上指出，隨著價格誘因與永續理念的雙重推動，二手市場正從單純的價格導向，逐步轉型為結合環保價值與多元選擇的消費趨勢。

未來品牌若欲進軍二手市場，需從價格策略與商品保障兩方面著手，透過強化商品檢驗、清潔流程及信任機制，降低消費者疑慮，進一步提升交易轉換率。隨著「物盡其用」的觀念深化，台灣二手市場有望迎向更全面的發展。