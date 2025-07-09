河水暴漲至600cm！德州山洪180人失蹤　109死「1/3為孩童」

記者張方瑀／綜合報導

美國德州中部「德州丘陵地區」（Texas Hill Country）在國慶日遭遇突如其來的閃電洪災，死亡人數持續攀升。德州州長艾波特（Greg Abbott）於當地時間8日宣布，目前已確認至少109人死亡，其中約三分之一為孩童，仍有超過180人失聯。

▲受災的女童軍夏令營截至8日，仍有5名女童、1名營輔員下落不明。（圖／路透）



根據《路透社》報導，此次災情最嚴重的地區集中在克爾郡（Kerr County）及克爾維爾市（Kerrville），當地僅2.5萬名居民。國家氣象局數據顯示，當地時間4日凌晨3時許，克爾郡基督教女童軍夏令營「神秘營」（Camp Mystic）附近的瓜達魯普河（Guadalupe River）河段測到水位1英尺（約30公分）高，但不到4時30分就上漲至20英尺（約610公分）高。

截至8日，仍有5名女孩和1名營地輔導員失聯，另外還有 1 名與營地無關的孩童也下落不明。艾波特表示，全州另有15人死於洪水侵襲，讓全數死亡人數達到109人。不過根據地方警方與媒體統計，克爾郡以外的洪災死亡數達22人。

▲▼德州山洪災情最嚴重的地區集中在克爾郡及克爾維爾市。（圖／路透）



災後第5天，當地仍有161人被列為「已知失聯」，搜救隊伍來自聯邦、鄰州甚至墨西哥，但受雷雨影響，救援進度緩慢。德州狩獵巡官中校貝克（Ben Baker）坦言，現場泥濘重重、作業艱辛。

當地氣象站曾在災前一晚發出警報，惟實際降雨量超出預測，導致上游兩條支流洪水在克爾維爾交會，大量水勢短時間內湧入市區。克爾維爾市市長賴斯（Dalton Rice）指出，災情在2小時內發生，根本來不及進行大規模撤離。

▲▼當地仍有161人被列為已知失聯，搜救隊伍來自聯邦、鄰州甚至墨西哥。（圖／路透）



災後多方質疑應變機制是否出現問題，但克爾郡警長萊薩（Larry Leitha）表示，仍在釐清整起事件的時間軸。艾波特表示，德州議會將在兩週內召開特別會議，調查這次的緊急應變措施，並撥款用於賑災。

不過，當被問及誰該為這次災難負責時，艾波特卻說，「那是失敗者的說法，贏家不會互相指責，他們會談論解決方案。」副州長派翠克（Dan Patrick）則誓言，若地方政府負擔不起，州政府將在明年夏天前為克爾維爾安裝山洪警報系統。