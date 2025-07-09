不擔心馬斯克組新政黨　川普稱：第3黨向來對我有利

▲川普表示不擔心馬斯克創黨帶來的衝擊。（組圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

億萬富豪馬斯克與美國總統川普鬧翻後宣布成立「美國黨」（America Party），並矢言要在2026年國會期中選舉拉下多個共和黨席次。對此，川普8日表示並不擔心，甚至稱「第三黨向來對我有利」。

馬斯克上周於川普簽署「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）後隔日，公開宣布成立新政黨，作為對該法案的不滿回應。他批評川普推動的大規模減稅與支出方案過於冒進，反而更大幅推升美國財政赤字，並試圖藉由創黨挑戰美國兩黨長期壟斷的政治體系。

共和黨籍總統川普8日在內閣會議上被媒體問及是否擔憂馬斯克的新政黨會影響選情，他簡短回應，「不會。我認為這將會幫助我們，應該會，第3黨向來對我有利。」不過並未說明具體原因。

對於馬斯克成立新政黨的行動，川普早前曾以「荒謬」形容，但多家外媒指出，「美國黨」可能為共和黨帶來不小衝擊。儘管馬斯克尚未公布具體政見或黨綱，但據報他已準備參與2026年美國期中選舉，並將目標瞄準國會參眾兩院席次，甚至揚言推翻支持「大而美法案」的現任議員。

曾任情報官員的國家安全分析師舒梅克（Matt Shoemaker）分析指出，馬斯克的參與可能成為2026年選舉的「巨大變數」，對共和黨尤具威脅。不同於以往資源有限的第三勢力，馬斯克不僅擁有龐大財力與龐大社群影響力，更受到許多年輕科技族群與政治冷感選民的青睞。