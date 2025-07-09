這次不TACO了？　川普嗆8月1日關稅日不會改變

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

全球關注的對等關稅議題，美國總統川普8日先宣布14國的關稅稅率，引起全球關注。對此，川普再次發文表示，「8月1日的期限絕不會更改」，試圖擺脫「TACO (Trump Always Chickens Out, 川普總是退卻)」的說法。

川普表示，新的關稅政策將於2025年8月1日正式生效，所有應繳金額必須在該日期開始支付，且不會提供任何延遲或延期的選項。

根據川普的聲明，此政策的執行日期已確定，未來幾天內還將陸續向相關國家發送更多通知。他強調，8月1日的期限絕不會更改，「該日期沒有變化，以後也不會改變」。

川普周一先針對日本、韓國發布要徵25%關稅，隨後對馬來西亞、哈薩克、南非、寮國、緬甸、突尼西亞、波士尼亞-赫塞哥維納、印尼、孟加拉、塞爾維亞、柬埔寨及泰國課徵25%至40%不等的關稅。

據悉，美國商業雜誌《富比士》統計，自從總統川普4月2日宣布對等關稅以來，已經「27次」改變心意，有時對貿易夥伴的態度180度大轉變，有時是政策細節前後矛盾，甚至在一天之內改變立場

市場上對於川普的做法，2025年以墨西哥玉米餅的英文TACO開玩笑，認為川普雖然對關稅一事揚言要增加，但事後卻一再拖延，想以此爭取更多談判時間並讓市場反彈。