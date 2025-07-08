畫面曝光！陸幼兒園「彩繪顏料」做點心　害233童「鉛中毒」

記者蔡紹堅／綜合報導

甘肅天水培心幼兒園233名幼童鉛中毒，主因疑似是園方製作的點心添加劑超標。可怕的是，官方進一步調查以後竟發現，園方在點心裡添加的根本不是食品添加劑，而是作畫用的「彩繪顏料」，且外包裝上明確標示「不可食用」。

培心幼兒園共有251名幼兒就讀，過去半年，許多家長都發現孩子的身體出現異常狀況，包含不愛吃飯、噁心嘔吐、牙齒發黑、微量掉髮等，但卻一直找不到原因。

▼培心幼兒園在事件爆發後大門深鎖。（圖／翻攝微博）



直到近期，有家長主動帶孩子到醫院進行檢查後，發現孩子血鉛異常，才引起了家長們的集體恐慌。一名家長透露，和她孩子一同來做檢查的同學幾乎都有血鉛異常，最高的有400多μg/L（微克每升），超標了3倍多。

也有家長指出，孩子們一天三餐都在幼兒園吃，大家都懷疑是幼兒園的食物出了問題。

事件鬧大之後，當地官方安排就讀培心幼兒園的251幼兒都接受檢測，其中233人血鉛異常，目前都在醫院接受治療。

官方也將幼兒園的223份食品等樣本進行檢測，其中2份樣本檢驗不合格，一份為早餐留樣的三色紅棗發糕，一份為晚餐留樣的玉米卷腸包。恐怖的是，這兩份樣本的鉛含量都高達1000毫克，大幅超出食安標準的0.5毫克。

▼五彩繽紛的點心都是用含鉛的彩繪顏料製成。（圖／翻攝微博）



官方起初判斷為添加劑超標，但進一步調查卻發現，園方加在這兩份點心裡的根本不是食品添加劑，而是作畫用的彩繪顏料。官方指出，朱姓幼兒園園長、李姓投資人同意廚房人員在網路上購買彩繪顏料，稀釋之後用於食品製作。

官方也查獲了園方藏匿的剩餘彩繪顏料，其外包裝上明確標示「不可食用」。經檢驗後，也確認彩繪顏料中含有大量的鉛。

目前，大陸公安機關已以涉嫌生產有毒、有害食品罪，將園長、投資人等8人依法刑事拘留，對另外2人依法採取取保候審強制措施。

鉛中毒是由鉛所引起的金屬中毒，症狀包括腹部疼痛、便秘、噁心、嘔吐、腸絞痛、頭痛、頭暈、煩躁不安、易怒、記憶力出問題、容易疲勞、失眠、關節痠痛、肌肉無力、手腳麻痺、貧血和不孕等。腦是最容易受到鉛影響的器官，在未知起因造成的智能障礙病例中，鉛中毒佔了將近10%，導致的許多影響都是永久性的。