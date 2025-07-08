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陸233幼兒血鉛異常調查曝光　「園方8人已刑拘」使用非食用顏料

記者任以芳／綜合報導

甘肅天水褐石培幼稚園被曝多名幼童及老師檢出血鉛超標。甘肅天水市聯合調查組今（8）日發布最新通報，截至7月7日晚上10時，幼兒園內251名幼兒已全部接受檢測，其中233人血鉛異常。經過初步調查，幼稚園園長等人同意後廚人員購買不可食用的彩繪顏料，用於部分食品製作。目前，8名涉事人員被刑事拘留。

《澎湃新聞》報導指出，截至7月7日晚10時，天水市麥積區培心幼兒園251名幼兒已全部檢測。根據血鉛標準認定，血鉛異常233人、正常18人。培心幼兒園相關聯的渭北幼稚園、慈愛幼稚園、蒙迪愛幼稚園採樣檢測結果均正常。目前，有關部門已組建專家組全力開展醫療救治工作。

▲▼ 甘肅天水幼稚園使用顏料加入食物，233名幼兒血鉛異常，幼稚園相關人員八人刑拘。（圖／翻攝 澎湃新聞、央視）

▲ 甘肅天水褐石培幼稚園使用顏料加入食物，233名幼兒血鉛異常，連老師也超標。（圖／翻攝 央視）

經對食品留樣等223份樣本進行檢測，221份樣本檢驗合格，培心幼兒園2份樣本檢驗不合格。一份為早餐留樣的三色紅棗發糕，一份為晚餐留樣的玉米卷腸包，兩份留樣鉛含量分別為1052毫克/千克、1340毫克/千克，均超出大陸食品安全國家標準中食品污染物限量0.5毫克/千克的標準。

經偵查，幼稚園長朱某琳、投資人李某芳同意該園後廚人員在網路購買彩繪顏料，稀釋後用於部分食品製作。7月3日凌晨，公安部門將其藏匿的剩餘顏料查獲。經檢驗，查獲顏料含鉛（包裝明確標識不可食用）。

▲▼ 甘肅天水幼稚園使用顏料加入食物，233名幼兒血鉛異常，幼稚園相關人員八人刑拘。（圖／翻攝 澎湃新聞、央視）

▲233名幼兒血鉛異常，出現牙齒發黑症狀。目前，幼稚園相關人員有八人已經刑拘。（圖／翻攝 極目新聞）

回顧該起事件，家長李女士透露，7月1日，她得知多名幼兒血鉛超標後，帶孩子到醫院檢查，結果顯示其子血鉛值達305μg/L，而她本人僅為25.3μg/L。

另一名家長提供的檢驗報告顯示，其子血鉛值為292μg/L，部分患兒甚至超過400μg/L，屬重度超標。患兒此前普遍出現腹痛、嘔吐、頭暈、掉頭髮、流鼻血、牙齒發黑等症狀，部分家長表示，孩子早在去年就出現類似症狀，當時誤以為是腸胃炎，治療無效後未聯想到血鉛問題。

家長嚴重懷疑與幼稚園飲食有關，一路追查下去發現，不只孩童出現血鉛異常，之後多名老師經檢測也嚴重超標。兩位老師檢測結果，一人為395μg/L（微克每升），另一位則超500μg/L，而成人血鉛正常參考值應該是200μg/L，並且出現頭暈、嘔吐症狀。

該起事件迅速擴大，當地政府單位介入調查才發現事出有因。目前，公安機關以涉嫌生產有毒、有害食品罪，將朱某琳、李某芳等8人依法刑事拘留，對另外2人依法採取取保候審強制措施。

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