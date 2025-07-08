　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

關稅大限一延再延！　富比士統計：川普政策「27次髮夾彎」

▲▼美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普4月2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國商業雜誌《富比士》統計，自從總統川普4月2日宣布對等關稅以來，已經「27次」改變心意，有時對貿易夥伴的態度180度大轉變，有時是政策細節前後矛盾，甚至在一天之內改變立場。

該報導盤點川普對等關稅的27次政策髮夾彎，包括稅率計算方法不一致，是否針對蘋果在海外生產的iPhone課徵關稅，是否豁免鋼鐵、汽車、電子產品等商品，甚至在官員堅拒談判的不到1小時後，又改口宣布願意談判。

在談判期間，川普對中國、歐盟與各國的談判立場也經常反覆不定，有時威脅開徵超高額關稅，有時又釋出願意迅速協商的善意。

對等關稅生效日期也一延再延，川普首先於4月2日公布消息，又於4月9日宣布暫緩實施90天，如今又表示再度延至8月1日。

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

▲川普關稅政策引起全球金融市場動盪。圖為洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

隨著關稅政策捉摸不定，華爾街也流行起「TACO」一詞，也就是「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out），形容投資人對於政府關稅政策「朝令夕改」的反應。

8月1日是否真的就是關稅大限，川普7日坦言「不是100%確定」，「可能會做一點調整，取決於具體情況。」他也表示，目前發函通知的各國稅率已是最終版本，「但如果他們打電話來，提出不同的提議，而且如果我也喜歡，那我們就會這麼做。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 3 4000 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
警消救人「溺水不治」！遭水流壓湖底　打10針搶救無效
王樂妍結婚了！生日穿爆乳白紗登記　牽手新郎合照曝光
獨／家暴男曾恐嚇散播性愛片：不復合殺妳　姊妹友控檢警報案沒下
快訊／警消救人翻船　溺水男宣告不治
快訊／溺水救援遇翻船！2警消救回、2命危

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

養蛇名人「慘遭枕邊人背叛」　妻偷情多人還想先毒殺

關稅大限一延再延！　富比士統計：川普政策「27次髮夾彎」

鄰居窗戶爬滿蒼蠅！　女見詭異1幕報警「意外揭悲劇」

想幫小孩留個後代　以色列死亡人質母爭取愛子「精子使用權」

各國剉咧等！美媒：川普關稅信「像情書」沒意義　專家揭背後目的

奪命成年禮！　南非割禮「去年害死93人」還要繼續辦

全球暖化冰層消失「地下岩漿庫減壓」　恐加劇火山爆發

連2周創新高！日本單周3353人染百日咳　東京病例最多

雙刀癡漢夜闖酒吧！「愛不到」連砍2女奪命　死者父悲痛受訪

馬斯克新政黨「支持擁槍、比特幣」　發文喊：把自由還給你們

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

【一片白茫茫】嘉義下瀑布雨！超強三角錐屹立不搖

【10級↑強風威力】丹娜絲「腰斬」大潤發招牌！瞬間爆炸火光四濺

BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻

【客運變海盜船】路上狂搖3hrs！ 風雨中南下司機神操作 #丹娜絲颱風

【可以嫁了吧！】颱風天見騎士倒車...男友秒衝去幫忙！ #丹娜絲颱風

養蛇名人「慘遭枕邊人背叛」　妻偷情多人還想先毒殺

關稅大限一延再延！　富比士統計：川普政策「27次髮夾彎」

鄰居窗戶爬滿蒼蠅！　女見詭異1幕報警「意外揭悲劇」

想幫小孩留個後代　以色列死亡人質母爭取愛子「精子使用權」

各國剉咧等！美媒：川普關稅信「像情書」沒意義　專家揭背後目的

奪命成年禮！　南非割禮「去年害死93人」還要繼續辦

全球暖化冰層消失「地下岩漿庫減壓」　恐加劇火山爆發

連2周創新高！日本單周3353人染百日咳　東京病例最多

雙刀癡漢夜闖酒吧！「愛不到」連砍2女奪命　死者父悲痛受訪

馬斯克新政黨「支持擁槍、比特幣」　發文喊：把自由還給你們

台韓跨國合作開發學齡前動畫！ 　攜手打造國際動畫IP「超可愛畫風曝光」

養蛇名人「慘遭枕邊人背叛」　妻偷情多人還想先毒殺

快訊／勇消新店救人「溺水不治」！遭水流壓湖底　打10針搶救無效

李進良診所捲儀器進口風波　前妻小禎力挺：他不會在專業上貪小便宜

日牌graniph麥當勞聯名太可愛！紙袋包、薯條牛仔褲　大麥克時髦穿上身

3家金控上半年EPS達1元　兆豐金暫居領先地位

快訊／為救人翻船！新店廣興橋搶救溺水男　37歲勇消宣告不治

林智勝「跑到快抽筋」暫休兵　葉總解密使用說明書

融合新北中信特攻籃球隊元素　中信新莊特色分行盛大開幕

丁恩迪有望啟動歸化程序　親自表態願為中華男籃效力

【開箱肥嘟嘟金豬】颱風天在家"殺豬公"　養19個月竟存27萬+

國際熱門新聞

快訊／川普再宣布12國關稅「最高40%」

即／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅

快訊／台灣關稅還沒公布！　川普正式延後寬限期至8／1

快訊／川普開徵25%關稅　南韓科技股重摔

要換要快？2因素可能限制日圓跌勢

才被普丁開除！俄交長數小時後爆頭亡

14國關稅公布引恐慌　美股收挫422點

川普關稅開鍘日韓東南亞　6大QA一次看懂

川普鬆口！滿足2條件「關稅還可談」

女靠ChatGPT幫忙　1個月成功減掉7公斤

無人車廂遭4男性侵　女被扔鐵軌輾斷腿

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

8.5公尺巨蟒肚子超脹　剖腹驚見完整人屍

川普威脅加徵關稅　巴西：世界不需要皇帝！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

遭殺張姓女子是診所護理師李進良後事幫忙到底

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔

快訊／土城姊妹父現身相驗　哭到癱軟：一次帶走我兩個女兒

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

才剛變性就來台！「泰國林韋君」賣淫7天被逮

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　網翻國運籤驚呆

仙塔律師「空軍男友」一次送一年份精品　爆貼臉富商

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

妹妹剛結婚遭當街殘殺　乾媽嘆：姊妹倆都很乖…

最新預測！　有利颱風生成時間曝

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

李珠珢剪掉長髮！「俏麗短髮」造型曝

仙塔律師の奢華生活　貼臉摟抱富商曝光

快訊／川普再宣布12國關稅「最高40%」

嘉義縣停電到深夜卻要上班　縣長臉書沒被灌爆

更多

最夯影音

更多

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面