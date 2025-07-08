關稅大限一延再延！　富比士統計：川普政策「27次髮夾彎」

▲川普4月2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國商業雜誌《富比士》統計，自從總統川普4月2日宣布對等關稅以來，已經「27次」改變心意，有時對貿易夥伴的態度180度大轉變，有時是政策細節前後矛盾，甚至在一天之內改變立場。

該報導盤點川普對等關稅的27次政策髮夾彎，包括稅率計算方法不一致，是否針對蘋果在海外生產的iPhone課徵關稅，是否豁免鋼鐵、汽車、電子產品等商品，甚至在官員堅拒談判的不到1小時後，又改口宣布願意談判。

在談判期間，川普對中國、歐盟與各國的談判立場也經常反覆不定，有時威脅開徵超高額關稅，有時又釋出願意迅速協商的善意。

對等關稅生效日期也一延再延，川普首先於4月2日公布消息，又於4月9日宣布暫緩實施90天，如今又表示再度延至8月1日。

▲川普關稅政策引起全球金融市場動盪。圖為洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

隨著關稅政策捉摸不定，華爾街也流行起「TACO」一詞，也就是「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out），形容投資人對於政府關稅政策「朝令夕改」的反應。

8月1日是否真的就是關稅大限，川普7日坦言「不是100%確定」，「可能會做一點調整，取決於具體情況。」他也表示，目前發函通知的各國稅率已是最終版本，「但如果他們打電話來，提出不同的提議，而且如果我也喜歡，那我們就會這麼做。」