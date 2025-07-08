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旗津污水廠「大爆管」髒水狂淹50民宅　居民氣炸喊每戶賠10萬

▲▼丹娜絲雨彈強灌！旗津污水廠「大爆管」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲丹娜絲雨彈強灌，旗津污水廠「大爆管」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受丹娜絲颱風挾帶豪雨影響，高雄旗津中區污水處理廠主幹管破裂區段發生嚴重滲漏，導致污水外溢，約50戶民宅受淹水之苦。在今日協調會議上，當地居民不滿每戶僅發1.5萬慰助金，要求提升至每戶10萬的專案補償，市府允諾將彙整並報請中央專案協助補助。

旗津中區污水處理廠建廠已逾40年，長年肩負高雄市污水處理重任，平日處理量約為每日60萬噸，豪雨期間則突破100萬噸。這次丹娜絲颱風期間，因豪雨造成抽水量劇增，加上無法停水修復，導致管體進一步破裂，引發抽水系統超載與大量積水外溢，波及旗津周邊約50戶住家。

▲▼丹娜絲雨彈強灌！旗津污水廠「大爆管」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼旗津污水廠「大爆管」，髒水淹民宅。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 丹娜絲雨彈強灌！高雄旗津污水廠「大爆管」　50戶淹慘了積水40cm 。（圖／記者賴文萱翻攝）

為加速修復工程、釐清災損範圍並研議補償方案，立委賴瑞隆今（8）日邀集相關單位召開協調會議，其中，當地居民不滿住家遭污水狂淹，市府僅擬發1.5萬慰助金，提出照里長里民需求每戶10萬元的專案補償，汽機車及家電損壞修繕或購置同等級之收據，另行補償。高市府允諾盡速彙整完畢，將報請中央專案補助協助，讓居民儘速重建恢復家園。

▲▼旗津污水廠「大爆管」，居民喊每戶補償10萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼旗津污水廠「大爆管」，居民喊每戶補償10萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼旗津污水廠「大爆管」，居民喊每戶補償10萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對修復與預防工程，賴瑞隆表示，中洲污水處理廠已40年，相關設備及管線必須加速檢修，高雄市政府水利局允諾一個月內完成盤點作業，初估破管修復與設施設備損害金額約5,000萬元，將依行政院丹娜絲颱風災後復建計畫報請中央補助。目前潛盾工程施工中的第二管線，也將加速完成，以徹底解決問題。

短期內，市府水利局也將加高污水廠圍牆與強化水流疏導機制，避免再有破管污水流入社區的情形發生。水利局長蔡長展表示，市府將在兩個月內完成導水路線與廠區內主要修復工程，並於一個月內與技師公會完成正式調查報告，全面釐清破管原因與檢討責任，向旗津人民說明事件原因。

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