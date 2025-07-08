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社會 社會焦點 保障人權

轎車左轉與機車碰撞釀3傷　警研判未禮讓直行車為肇事主因

▲桃園市中壢區義民路與民權路224巷口處昨晚發生行駛中自小客車欲左轉時，與直行機車雙載發生碰撞事故。（圖／中壢警分局提供）

▲桃園市中壢區義民路與民權路224巷口處昨晚發生行駛中自小客車欲左轉時，與直行機車雙載發生碰撞事故。（圖／中壢警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區義民路、民權路224巷口處昨（7）日晚間，周姓男子駕駛白色自小客車行經該處路口欲左轉時與後方直行機車發生碰撞，造成機車雙載騎士與乘客摔傷，駕駛周姓男子頸部亦有挫傷，中壢警方為2名駕駛酒測，均無酒精反應，所幸3人都意識清醒，警方初判自小客車未禮讓直行車可能是肇事主因，但仍需進一步調查釐清。

中壢交通中隊指出，昨晚7時許接獲通報，中壢區義民路、民權路224巷口發生交通事故，立即派員到場處理。經調查為30歲周姓男子駕駛自小客車沿義民路直行往平鎮方向，至民權路224巷口處欲迴轉時，與直行由21歲李姓男子騎乘機車發生碰撞，致使李男與搭載19歲乘客蔣姓男子摔倒有多處擦挫傷，周姓男子亦有頸部挫傷，雙方酒測值均為零，至於真正肇事原因尚待釐清。

▲桃園市中壢區義民路與民權路224巷口處昨晚發生碰撞事故，警方到場處理。（圖／中壢警分局提供）

▲桃園市中壢區義民路與民權路224巷口處昨晚發生碰撞事故，警方到場處理。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局長林鼎泰提醒，駕駛人行經路口或進行轉彎、迴轉時，務必減速慢行並確認周遭有無其他車輛或行人，優先禮讓直行車先行，以確保安全無虞後再進轉彎作，以避免事故意外發生。

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