川普8/1起對14國加徵關稅　陸外交部：貿易戰沒有贏家！

▲中國大陸外交部發言人毛寧稱，「關稅戰、貿易戰沒有贏家」。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國外交部發言人毛寧今（8）日主持例行記者會。針對美國總統川普昨7日表示，將從8月1日起分別對來自日本、韓國等14個國家的進口產品徵收25%至40%不等的關稅，毛寧表示，在關稅問題上，中方的立場是一貫的，也是非常明確的，「關稅戰、貿易戰沒有贏家，搞保護主義損害各方利益。」

談及中美貿易談判是否有最新情況？毛寧則說，「你關心中美之間的這個談判，建議你向中方的主管部門瞭解。」

川普稱要對金磚國家加徵10%關稅。中方是否就此與美方進行過溝通？中國是否已向美方澄清相關立場及可能產生的影響？如果美國最終決定對中國加徵這一額外關稅，中方將採取何種應對措施？」

毛寧表示，金磚機制是國際上的積極力量，金磚合作是開放包容的，不針對任何國家。

「至於關稅，我們一貫反對搞關稅戰、貿易戰，反對以關稅作為脅迫施壓的工具」，肆意地加徵關稅，不符合任何一方的利益。」毛寧說。

針對美國可能損害中國利益的談判手段，中國商務部先前也多次重申，「中方樂見各方通過平等磋商解決與美方經貿分歧。」同時，呼籲各方應始終站在公平正義的一邊，站在歷史正確的一邊，堅決捍衛國際經貿規則和多邊貿易體制。

發言人也強調，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，換取所謂關稅減免。「如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決予以反制，維護自身正當權益。」