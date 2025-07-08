APEC資深官員會議將登場　外交部聚焦2議題：公私協力擴效益

▲外交部國際組織司副司長張芝颯說，將透過公私協力，擴大台灣在APEC今年的參與效益。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

今年第三次APEC資深官員會議7月26日在韓國召開，外交部國際組織司副司長張芝颯今（8日）表示，鑒於人口結構改變及人工智慧合作是全球共同重視議題，我國期盼在此次會議促成公私部門合作與對話，透過公私協力組成Team of Teams協作聯隊，擴大台灣在APEC今年的參與效益。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部公眾會副執行長陳怡君主持，並由外交部國際組織司副司長張芝颯進行業務簡報。

針對「亞太經濟合作」（APEC）「第三次資深官員會議」（SOM3）暨相關會議情形，張芝颯說明，2025年第三次APEC資深官員會議暨相關會議將於7月26日至8月15日在韓國仁川舉行，同時將召開「反貪腐合作高階對話」（AHDAC）、「數位部長會議」（DMM）、「糧食安全部長會議」（FSMM）及「婦女與經濟論壇」（WEF）四場部長級高階會議。

張芝颯表示，外交部將協助我國政府相關部會組團與會，透過積極參與，展現我國對APEC的重視。

鑒於人口結構改變及人工智慧合作已是全球共同重視的議題，張芝颯指出，我國也希望促成公私部門合作及對話。今年的APEC主辦會員地韓國也將在上述會議期間就該兩項議題推動公私對話，促成所有APEC會員進行實質討論，並分享最佳實踐，以引領APEC的政策方向。

張芝颯也強調，APEC是我國所參與最重要的政府間國際組織，每年我國政府有超過40個部會積極參與相關會議與活動。外交部將持續協助各部會參與相關議題討論，並結合民間力量，透過公私協力組成Team of Teams協作聯隊，擴大台灣在APEC今年的參與效益。