歐盟駐台代表籲台共同對抗混合戰、護海纜　外交部：深化2合作

▲外交部公眾會副執行長陳怡君。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）日前表示，台灣和歐盟在保護海底電纜，及對抗混合戰爭方面是天生夥伴。對此，外交部公眾會副執行長陳怡君今（8日）回應，已和歐方展開初步意見交流，未來將就該議題和國內相關部會合作，持續深化與歐盟及其他國際夥伴間合作，特別會加強資訊分享跟能力建構兩方面。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部公眾會副執行長陳怡君主持，並由外交部國際組織司副司長張芝颯進行業務簡報。

媒體問到，歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）受訪時表示，台灣和歐盟在保護海底電纜，及對抗混合戰爭方面是天生夥伴。他強調，我們有明確的政治意志，希望進一步強化和台灣的合作，台灣政府希望如何在這方面跟歐盟合作？

陳怡君回應，海底電纜是國際通訊、電力傳輸的重要基礎設施和建設，近來我國周邊海域和波羅的海區域，均頻傳海底電纜被破壞，顯示台灣與歐洲在這樣的重要基礎處設施的韌性與安全，都面臨極大挑戰。

陳怡君表示，我國和歐盟跟相關歐洲國家是理念相近合作夥伴，在維護海底電纜的安全跟韌性上，具有高度的共同利益。外交部除了密切關切歐盟跟相關國家，針對提升海纜韌性所做出的政策跟相關行動計畫外，也已和歐方展開初步意見交流。

陳怡君強調，未來外交部將就海底電纜議題和國內相關部會合作，持續深化與歐盟及其他國際夥伴間的合作交流，特別會加強資訊分享跟能力建構這兩方面，以共同維護區域安全，及以規則為基礎的國際秩序。