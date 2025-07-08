台灣還在談！川普關稅又延後　專家示警貿易夥伴「2風險」

▲ 川普4月在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國7日對日韓等14國發出關稅通知函，若8月1日前未能達成協議，將面臨25%至40%稅率。《紐約時報》提及台灣正積極尋求與美協商，專家也警告，若無法爭取低於10%的關稅，美國貿易夥伴恐怕面臨國內政治風險，原定7月9日的期限再度延後，也加劇企業與消費者面臨的不確定性。

《紐時》報導，川普簽署行政命令延後原定7月9日生效的對等關稅措施，並向日本、南韓、馬來西亞、印尼及南非等14國發出最後通牒，要求在8月前達成協議。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）7日在簡報會上透露，與各國的協議有所進展，川普的電話「被世界各國領袖打爆，都在乞求達成協議」。

官員透露，川普本周將宣布與幾個國家達成某種類型的協議。而美國目前已接近與印度達成初步貿易框架，歐盟官員似乎也愈來愈有信心能達成避免關稅的安排。其他不在第一波名單上的國家如巴基斯坦、台灣與瑞士，正持續尋求敲定協議。

但美國對外貿易委員會主席柯文（Jake Colvin）坦言，美國貿易夥伴雖降低貿易壁壘，卻面臨不確定的回報，儘管已達成協議的國家關稅有所降低，但沒有任何國家爭取到低於10%稅率，「如果他們得到的回報是美國永久性將稅率從2024年的水準提升10%，部分貿易夥伴將很難接受，且這可能對他們帶來國內政治風險。」

且專家認為，7月9日的期限再度延後，將拉長企業與消費者近幾月來努力應對的不確定性，朝令夕改也導致許多企業擱置招聘與投資計畫。富國銀行（Wells Fargo）經濟學家豪斯（Sarah House）指出，「整體而言，我們認為這只會延長不確定性」，「政策細節上還有很多地方有待完善。」