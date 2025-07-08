普發現金何時發？　王育敏：特別條例金額等美方公布關稅後再定

▲藍委王育敏。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

美國總統川普宣布將對日本和南韓的進口商品全面徵收25％關稅，而台灣則尚未接獲美方關於對等關稅通知函件。國民黨團副書記長王育敏今（8日）表示，立院上週暫緩審議「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，主要是要看最終被公布的關稅稅率，再來訂條例內容、需要的金額，這樣會更符合需要。

王育敏說，越南現在等於是完全跟美國投降，美國所有進口零關稅，但關稅被課徵20%，日韓也高達25%，台灣沒有樂觀理由，如果順利，早有些好消息傳出，到現在行政院三緘其口，大家問到關稅的議題，好像都不敢對外透露。且鄭麗君兩度赴美，這樣的情況顯示談判過程應有些不順利的地方，愈是這樣，台灣應愈要有所準備。

王育敏表示，因應關稅特別條例要看最終被公布的關稅稅率，再來訂條例內容、需要的金額，這樣會更符合需要。萬一我方被課的關稅是高的，衝擊我方中小企業，可能營收會大受影響，當然可能會有大裁員，影響民眾生計，加上物價上漲，如果是這麼不好的情況下，還認為發一萬元現金，還稅於民，是沒有道理的嗎？

國民黨立委葛如鈞也說，今年1月他隨立法院長韓國瑜參訪華府，了解到美方關注的是能源、貨幣經濟以及國安。能源部分，現在政府到底做了什麼準備？貨幣的部分，央行用無理的解釋，來解釋匯率的波動，這些也讓美方感到質疑；國安部分，美國不管是哪一個政黨，都有反共、反獨裁的DNA跟主調，結果政府派出去的談判團隊當中的共諜疑雲，到今天都還沒有徹查清楚，用這樣的團隊跟美方談判，如何取得美方信任？相信全國民眾現在非常緊張，不是沒有道理。

