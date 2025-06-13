新任大法官人事權同意案　立法院確定7/25投票表決

▲立法院確定大法官人事案表決時間。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

司法院大法官缺額7人尚未補實，總統賴清德113年提名司法院正副院長、大法官人選，但全遭立法院封殺；副總統蕭美琴3月再度公布司法院正、副院長及大法官被提名人，院長提名人為檢察官出身的蔡秋明，副院長則提名法官出身的蘇素娥。立法院會4月交全院委員會審查，國民黨團提出復議，立法院會今（13日）處理該復議案，朝野無異議通過後重行決定，於7月25日行使同意權案記名投票表決。

此次提名名單，包括獲提名司法院大法官並為院長的蔡秋明，提名為大法官並為副院長的蘇素娥，以及國立中正大學法律學系教授蕭文生、現任最高法院法官鄭純惠、高檢署主任檢察官林麗瑩、台北大學法律學系教授陳慈陽、政治大學特聘教授詹鎮榮等5位。

立法院朝野黨團5月協商大法官人事同意權案處理事宜等議題時，國民黨團對人事同意權案提出復議，整個程序「暫時冷凍」，立法院今天開院會，此復議案列為討論事項第一案，在現場朝野立委無異議下，決議復議案通過，因此須重行決定，並通過民眾黨團提案，明定此人事同意權案審查及投票表決時程。

依據相關提案，7月3日舉行司法院人事同意權案公聽會。7月9日、10日、14日召開全院委員會，並合併為一次會；7月9日上午審查司法院長被提名人、下午審查司法院副院長被提名人；7月10日及14日審查大法官被提名人，每位被提名人各由7位立委進行詢答。7月25日行使同意權案記名投票表決。