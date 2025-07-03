大法官人事公聽會　藍學者歪樓喊一個中國「賴清德提的不要同意」

記者杜冠霖／台北報導

立法院預計7月25日進行大法官人事同意權案投票，立法院全院委員會今（3日）舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，與會專家學者多數呼籲朝野，讓憲法法庭能夠恢復運作。僅國民黨團推薦東海大學法律系教授林騰鷂歪樓喊「三民主義、一個中國」，不應為了權力，用萬惡反共標籤。他痛批，這次人選比姚立明更離譜，提名一個主任檢察官擔任司法院長，顛倒天理，呼籲立法委員，不要同意賴清德提名的大法官，以免賴清德成為一個七權合一的野獸。

▲韓國瑜主持大法官同意權案公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）



▼學者林騰鷂。（圖／記者屠惠剛攝）

此次提名名單，包括獲提名司法院大法官並為院長的蔡秋明，提名為大法官並為副院長的蘇素娥，以及國立中正大學法律學系教授蕭文生、現任最高法院法官鄭純惠、高檢署主任檢察官林麗瑩、台北大學法律學系教授陳慈陽、政治大學特聘教授詹鎮榮等5位。

國民黨團推薦東海大學法律系教授林騰鷂批評，賴清德作為礦工之子的稅改沒有為弱勢發聲，民主已成笑話，憲政被破壞非常嚴重，賴清德所提的大法官人選不應該獲得國會同意，這次人選比姚立明更離譜，提名一個只任主任檢察官的蔡秋明擔任司法院長，顛倒檢察官應受法官指揮的司法天理，呼籲立法委員，不要同意賴清德提名的大法官，以免賴清德成為一個七權合一的野獸。

民眾黨團推薦國立台北大學法律系副教授黃銘輝表示，總統此次名單有高達一半是女性，必須給予高度肯定，自己對朝野都有期許，讓憲法法庭運作下去，兩邊都有責任，協力形塑一個可運作的政府，執政黨也不宜否定被提名人，在野黨也不宜以單一理念因素就否定被提名人，不能說因為反對死刑就打死不讓他擔任大法官。

但黃銘輝也提到，既然立法院已經把宣告違憲的門檻拉高，那單一因素就應該要降低，之前可以說過半就會宣告法律違憲，要對人權理念更加單純化，但門檻已經拉高，這部分就應該淡化，如果只為單一理念不考慮其他因素，不只對被提名人不公平、對國家也是損失，提名人選擔任大法官其實沒有什麼資格上的疑慮，司法行政跟司法審判應該是可以分開的。

民進黨團推薦律師賴秉詳表示，資格上來說，幾位被提名人都是司法界前輩、學經歷俱足，自己跟黃銘輝教授意見一致，大法官人事審查部分，應該就司法行政、司法專業進行探討，建議立法院，目前司法實務上最嚴重的應該是司法人員過勞，一個要接60件案件、結掉12件左右，未來審查大法官人選時，立委們可以相關議題，尤其這次是由檢方擔任院長，司法過勞的問題如何解決？

國民黨團推薦政治系教授蘇子喬則認為，大法官任期制度要讓大法官人員結構新舊混合、任期交錯，避免每四年一次的總統壟斷大法官提名權，當總統連任或一方政黨執政超過八年，讓相關人選都屬於同一政黨提名，這是制度設計所致，朝小野大的格局應該能讓大法官避免被貼上黨派標籤、正當性更足夠。當行政部門跟立法部門出現政策跟憲政爭議時，是否都適合由憲法法庭解決？這是值得思考的問題。