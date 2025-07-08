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颱風災損免驚慌　稅捐減免30日內申請保權益

▲屏東縣政府財稅局提醒把握30天內申請時限。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府財稅局提醒把握30天內申請時限。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

因應颱風災害可能帶來的財產損失，屏東縣政府財稅局提醒民眾及事業單位，若因災受損影響課稅標的，可依規定申請各項稅捐減免，包括房屋稅、地價稅、營業稅等，切勿錯過申請期限。需於災害發生日起30日內提出申請，並檢附相關證明文件，以維自身權益。有疑問者可洽當地稅捐稽徵機關或上網查詢資訊。

▲屏東縣政府財稅局提醒把握30天內申請時限。（圖／屏東縣政府提供）

為協助民眾因天災造成的財產損失減輕經濟壓力，屏東縣政府財稅局特別提醒，如遇災損情形，請務必「先拍照、後清理」，並於災害發生日起30日內或1個月內完成申請，即可依實際情況辦理相關地方稅捐的減免措施。

舉例來說，房屋若受損達三成以上但未滿五成，可減半徵收房屋稅1年；若損壞超過五成，更可免徵1年稅額。至於地價稅，倘若土地因山崩、地陷、土石流或沙壓等情形導致無法使用，或環境與技術條件限制難以恢復使用者，則該筆土地可申請地價稅全免。

使用牌照稅方面，若汽車或機車（151cc以上）因災損報廢、或經由監理機關申請停駛，則可提出免徵(辦理退稅)申請；若可修復者，也可依修復期間按日減免。娛樂稅則依實際停業天數核減，若營業設備受影響，可依勘查受影響情形減免。
財稅局提醒所有災後減免申請，請務必把握時效，同時也鼓勵使用「線上申辦」方式，透過財稅局官網進入【首頁／專區服務／災害減免專區】，即可線上填報，節省時間與交通成本。

若有任何疑問，可撥打財稅局免付費電話洽詢：本局總機0800-000321轉2，或聯絡潮州分局0800-861005、東港分局0800-881200、恆春分局0800-889002，有專人服務。

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