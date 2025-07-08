必勝客X大苑子聯名甜點開賣　有楊枝甘露起司塔、巴斯克蛋糕

▲必勝客找來「大苑子」合作推出2款全新夏季限定甜點。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客找來手搖飲品牌「大苑子」合作，聯手推出2款夏季限定甜點「芒果楊枝甘露起司塔」、「芒果楊枝甘露巴斯克蛋糕」，即日起限時限量開賣，售完為止。

▲▼人氣冰藏起司塔、巴斯克蛋糕推出芒果口味。

必勝客人氣冰藏起司塔、巴斯克蛋糕再進化，攜手大苑子打造全新夏季口味，其中「芒果楊枝甘露起司塔」，是把香甜芒果果泥結合法國鐵塔牌奶油乳酪，再以Q彈西米露、清新柚子絲點綴，單顆原價85元、加購價79元，同步提供超值6入禮盒組選擇，內含3顆芒果楊枝甘露起司塔及3顆人氣原味冰藏起司塔，原價432元、加購價399元。

「芒果楊枝甘露巴斯克蛋糕」則是巴斯克蛋糕搭配香甜芒果果泥，酸甜果香交織著奶香醇厚，原價199元、加購價179元，2款甜點即日起於全台門市限時限量上市。

▲LADY M推出父親節限定抹茶巧克力千層蛋糕。（圖／LADY M提供）

甜點控也不能放過Lady M推出最新父親節限定「抹茶巧克力千層蛋糕」，使用義大利精品巧克力品牌「AMEDEI」其醇厚可可製成香滑巧克力餅皮，最上層抹入絲滑醇厚的巧克力鮮奶油，下層堆疊採用靜岡抹茶製成的抹茶內餡，最後以巧克力鮮奶油、靜岡抹茶粉點綴，6吋售價1800元，即日起至7月25日於官網開放預購，每日數量有限、售完為止。

抹茶巧克力千層蛋糕可選擇8月8日至8月10日於指定門市領取，可取貨門市包括台北旗艦店、遠百信義店、台北晶華店、遠百板橋店、台中LaLaport店、台中誠品480店。