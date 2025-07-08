漢堡王暑假限定套餐下殺59折　加碼金桔漢堡買1送1

▲漢堡王限時2周推出2款暑假限定套餐下殺59折起。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

暑假開跑，速食品牌「漢堡王」即日起限時2周推出「暑假限定套餐」，包括雙人、3人組合都有，限時下殺59折起；加碼再推「金桔漢堡任選買1送1」好康。

▲暑假限定套餐有雙人餐及3人餐。

漢堡王2款暑假限定套餐即日起至7月21日限時開賣，「暑遊三人分享餐」內含皇家華堡+勁濃培根烤腿堡+雙層田園鱈魚堡+小薯+小辣薯球+小洋蔥圈+中杯飲料3杯，特價389元，較原價可享59折折扣。

「暑遊雙享堡餐」內含勁濃安格斯牛肉堡+美式花生雙層脆雞堡+小辣薯球+小洋蔥圈+中杯飲料2杯，特價289元；以上2款套餐機場、科技廠、兒童樂園店未提供。

▲金桔漢堡限時買1送1。

7月10日起至7月22日再加碼推「金桔漢堡買1送1」優惠，可享「金桔黃金豬排堡」、「金桔安格斯牛肉堡」、「金桔海老堡」任選同口味或不同口味2個只要188元，各門市數量有限、售完為止；提醒機場、科技廠、兒童樂園店、內湖三總店、南投服務區店不適用此優惠。

▲三商炸雞3大生日慶優惠限時開跑至7月16日。

三商炸雞至7月16日前則祭出「3大生日慶優惠」，包括「炸雞買5送6」，凡外帶「5隻雞腿桶」就送「6塊腿排桶」，特價333元，且贈送的腿排桶開放原味或辣味任選，還有超人氣「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價99元；加碼推出壽星活動，凡2019年出生的小朋友於活動期間至門市出示身分證明，消費點餐就送現炸薯條1份。

另外三商i美食卡會員也有專屬生日驚喜，至7月20日前只要3點即可在APP兌換生日慶優惠券，「5隻雞腿桶」加送「6塊腿排桶」，憑券特價只要325元，優惠券可使用至7月23日。