妹友人借住　狼兄性侵未遂辯涉世未深觸法！賠250萬換緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

北部男子阿強（化名）明知妹妹的好友A女因故來家中借住，竟為了滿足一己私慾，意圖趁A女熟睡時性侵，不過，他並未得逞。法官認為，阿強已坦承犯行，也向A女道歉並取得諒解，最終依犯乘機性交未遂罪，判處他有期徒刑1年8個月，緩刑3年，緩刑條件是他必須履行調解約定，賠償A女250萬元。

▲阿強對妹妹的朋友伸出狼爪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強14年前在家中看見妹妹的朋友A女獨自睡在沙發上，竟心生歹念，先是伸手猥褻，接著意圖性侵，當時A女被驚醒並立刻翻身躲避，他見無法得逞才作罷。

後來阿強因為此事挨告，雖然辯護人強調，阿強犯後態度良好，過去沒有前科，這次是因為涉世未深才會觸法，事後深感後悔，希望法官能依法減刑。但法官認為，阿強明知A女只是因故借住，仍為了滿足一己私慾伸出狼爪，他在接受警詢及偵訊時，均未正視自身所犯錯誤，僅承認猥褻，後來才在法院準備程序及審理中坦承犯行，犯後態度難認良好，因此不予減刑。

法官表示，阿強利用A女的信任，趁A女未加防備時意圖性侵，造成女方身心無可抹滅的傷害，犯罪所生危害非輕，應當嚴懲，考量到他已經坦承犯行，也向A女道歉並取得諒解，最終依犯乘機性交未遂罪，判處他有期徒刑1年8個月，緩刑3年，緩刑條件是他必須履行調解約定，賠償A女250萬元，全案仍可上訴。

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