快訊／國家警報響！　大雷雨轟4縣市

▲大雷雨轟中部。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

「山區暴雨」國家警報響！中央氣象署今天8時32分對苗栗縣、南投縣、彰化縣、台中市發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至9時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

►大雷雨示警區域



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苗栗縣：苑裡鎮、通霄鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉



台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區



彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、芳苑鄉



南投縣：草屯鎮、國姓鄉

此外，氣象署也對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋），發布「山區暴雨」災防告警訊息，持續時間至10時32分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署說，今天低壓帶影響，環境吹西南風，迎風面的中南部有短暫陣雨或雷雨，其中在南部有局部大雨發生的機率，北部、東半部為多雲到晴的天氣，午後熱力作用下，在山區、大台北地區有局部短暫雷陣雨，連日降雨，進入山區活動請注意安全。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

