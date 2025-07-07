列被罷藍委功績！「非選舉公報」上線　後續還會出書和紀錄片

▲《大罷免大成功‧「非」選舉公報》發行記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免邁入第三階段，為提供各罷免團體及個人陸戰文宣及時奧援，由資深媒體人、《給我報報》創辦人馮光遠發起的《大罷免大成功‧「非」選舉公報》今（7日）正式上線，在罷免最後關頭將藍委「功績」呈現出來，也無條件提供所有罷團、民間團體及個人免費使用。而作家朱宥勳和導演楊力州也提到，接下來將出書、紀錄片，讓歷史成為台灣文學史、電影的一部分。

《給我報報》創辦人馮光遠今日下午與《沃草》營運長洪國鈞、導演楊力州和作家朱宥勳召開《大罷免大成功‧「非」選舉公報》發行記者會。首波開放24位進入三階投票的被罷藍委報紙文宣PDF檔，內容除第一線記者深度報導外，也邀集名家撰寫罷免論述，經志工團隊全力投入編輯作業，從文中摘要出10大罷免理由，並模擬選票示意圖，加深民眾選舉印象，提供所有罷團、民間團體及個人免費無限次下載，也不用擔心文、圖內容授權問題。

▲馮光遠推出「非」選舉公報。（圖／記者詹詠淇攝）

馮光遠指出，外界一直謠傳花費很大，「我們是花費幾億腦細胞」，花費真的非常大，但很多罷團工作缺乏資料性整理，因此在罷免最後關頭，一定要非常聚焦行動，將31個藍委在立法院的「功績」列出來，及為何惹怒民眾決定採取罷免方式「報答」。

洪國鈞說，罷免投票只剩幾個禮拜，也是為何急迫，希望告訴大家，這屆藍白立委到底在立法院做什麼事？因此《沃草》把事實完整講出來，把質詢內容、提案連署法案公開讓大家知道，相信絕大多數台灣人就會知道，為何這些人要離開立法院。

楊力州表示，Taiwan Action今天發表第17部影片，後面會陸續把其他影片釋出。事實上Taiwan Action某程度上也是罷團，只是是透過影像方式在網路、雲端世界傳播。他認為罷團都應互相協助，有些內容適合文字，有些適合影像，因此每部影片在策略、方向選擇上都有所思索，如年輕選民對這次大罷免行動熱情較弱，就去邀請受年輕人歡迎的樂團，後面影片也會針對不同受眾、群體進行。

楊力州提到，拍片非常花錢，很多人會問他們有沒有拿錢，到目前為止，完全沒有拿任何國家、政黨支援，這些創作者、導演們都是無償方式參與，包含歌曲、樂團也都是無償支持影片製作，他也希望能一直拍下去，拍到大罷免結束，因為這是所有影像工作者可以做的事。

朱宥勳則說，自己在1988年出生，是解嚴寶寶，出生就不知道戒嚴是什麼東西，因此更不能忍受有人想把我們帶回那個時代。小時候公民課曾想過，這些政治人物都自己寫選舉公報、政見，怎麼知道內容是不是真心、有無騙人？因此這次能參與這次活動非常讚，「總該換我們來幫你寫你的選舉公報，你真正的政見是什麼」，否則平時講得天花亂墜，進立法院後卻又亂刪預算、亂通過法案，「這才是真實的樣子，我不想聽你說，我只想看你做了什麼」。

▲馮光遠親自在「非選舉公報」簽名背書。（圖／記者詹詠淇攝）

根據中選會規定，選舉期間所有文宣品必須有自然人簽名始得公開，也讓人猶豫、擔心是否會被告？為了讓所有罷團和個人放心，馮光遠最後也親自在24份文宣品上簽名背書，讓大家安心使用。至於其他未列入此次「非選舉公報」的7位立委，製作團隊表示，正進行編輯作業中，後續會再釋出。

此外，朱宥勳也提到，會在罷免投票前後、7月底前，籌備本「筆桿接力、罷免到底文學精選集」，將已經在網路上發表的作品正式實體出版。不管投票結果如何，可以正告這些國民黨立委，「你們永遠被文學史記住了」，這個案例在台灣文學史將會是史無前例，也希望再無來者。

楊力州則說，這次參與Taiwan Action的所有導演有共識，會在大罷免結束後聯繫35個罷團，將影像結合在一起，完成部紀錄片，讓歷史成為電影的一部分，用影像書寫這段過程，影片不是他個人作品，而是這次參與的所有導演、幕後工作人員和罷團的作品，希望明年有機會上映，讓大家在戲院觀看這件事。