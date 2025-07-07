南鯤鯓代天府牌樓倒塌！他分析「結構致命缺陷」嘆：會塌不意外

▲南鯤鯓代天府牌樓倒塌。（圖／翻攝自臉書「免呸」）



記者施怡妏／綜合報導

丹娜絲颱風昨夜襲台，讓南部多地傳出災情，連位於台南北門區的南鯤鯓代天府牌樓，也慘遭14級強陣風吹倒，廟裡大淹水，情況相當慘烈。對此，龍脈研究者吳先生表示，看了南鯤鯓代天府牌樓的結構後，「會倒實屬必然」，並點出背後原因。

龍脈研究者吳先生在臉書發文，從建築結構判斷，這座牌樓從檜木柱子與石墩的嵌合設計，「連結並不牢靠」，柱體並未與地基形成一體式連結，僅依賴柱腳卡入石墩，成為受風時最脆弱的結構點，遇上14級強風，「就從脆弱的連接處倒塌，這是粗淺的看法。」

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▲南鯤鯓牌樓倒塌。（圖／「大雄空拍」授權引用）

廟方總幹事侯賢名指出，該牌樓有40多年歷史，是由12根千年檜木以古早工法所建造，惟因年久材質可能有腐朽，加上這次強颱不比以往的颱風是從花東登陸，受中央山脈保護災情會比較輕，而是從台南北門、嘉義布袋登陸，所以陣風高達16-19級，而牌樓是以古老工法所建造，基座很淺，因而不敵強風被吹倒塌。

侯賢名說，以前這12根千年檜木1根就值4、5百萬元，而現在1根就要2、3千萬，所以損失真的無法估價，廟方有機會會設法重建，但為顧及結構安全，一定會以最新的工法施工，確保牌樓的結構安全。

本文獲「龍脈研究者吳先生」授權引用。

