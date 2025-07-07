泰國路邊按摩「腿爆膿瘡」畫面曝　醫警告：感染的完美組合

▲有一名男性旅客到泰國某處小巷內接受的泰式腿部按摩，隔天醒來卻發現腿上長滿紅腫膿包。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名醫師近日在TikTok上分享一件駭人病例，有一名男性旅客到泰國某處小巷內接受5美元（約新台幣160元）的泰式腿部按摩，隔天醒來卻發現腿上長滿紅腫膿包。這名旅客最終被診斷罹患毛囊炎，醫師直言，「毛孔打開、雙腿流汗，再加上小巷按摩，根本是感染的完美組合。」

根據《紐約郵報》報導，美國急診醫師惠廷頓（Joe Whittington）在TikTok上分享這起案例，影片已累積超過36.5萬次觀看。他警告其他旅客提高警覺，別為了省錢冒風險，否則可能像這名倒楣男子一樣，原本只是想放鬆一下，結果卻變成「從按摩店走進皮膚科」。

惠廷頓表示，這名旅客在泰國某個衛生條件不佳的小巷內接受了僅5美元的腿部按摩，沒想到隔天早上腿上竟冒出一顆顆紅腫且充滿膿液的丘疹。醫師診斷他感染了毛囊炎（folliculitis）。

惠廷頓認為，這名旅客很可能是感染了金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus），這種細菌常透過不乾淨的雙手、重複使用的按摩油或沒洗的毛巾傳播。

他還在影片中提到，負責按摩的老婦雖然戴著口罩，但雙手可能沾滿細菌，「毛孔打開、雙腿流汗，再加上小巷按摩，根本是感染的完美組合。」

惠廷頓強調，毛囊炎通常會表現為紅腫丘疹或膿疱，若未及早治療，可能需要抗生素才能改善。他也勸旅客務必慎選按摩店，「如果按摩床是水泥做的，旁邊還停著機車，那你還是拉拉筋就好，別給自己找麻煩。」

這起事件在網路上也掀起議論，有人嚇壞直呼，「天啊！我才不要。」另一人則留言，「太可怕了，省錢按摩結果花更多錢治療。」也有不少人為泰國平反，「我在正規泰式按摩店按了五次，絕對是我體驗過最棒的按摩！只要找有執照的店就沒問題。」

也有合格按摩師跳出來表示，這類感染並非泰國獨有，「只要沒有執照、缺乏衛生意識，在哪裡都可能發生。」