飼主心碎！愛貓遭野狗咬死　遊民撿來烤食還討價「贖屍」

▲1名泰女指控遊民將她遭流浪狗咬死的寵物貓帶走後烤來吃，甚至索取200泰銖作為贖回貓屍的費用。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

泰國羅勇傳出令人震驚的事件，1名女子Pae指控當地遊民將她遭流浪狗咬死的寵物貓帶走後烤來食用，甚至向她索取200泰銖作為贖回貓屍的費用，引發社會譁然。

綜合泰媒報導，Pae於6月30日在臉書上發文分享這段經歷。她表示，5個月大的愛貓「Tao Hoo（豆腐）」在6月27日家中大門未關的情況下與另外2隻貓跑出屋外，稍後她找回了其中2隻，唯獨豆腐下落不明。

村莊保全事後通知她，愛貓豆腐疑似遭流浪狗攻擊致死，他曾試圖阻止但未果，並將貓屍暫時安置於崗哨附近，原打算妥善掩埋。不料，卻有遊民將貓屍取走並消失無蹤。

女飼主Pae與友人循線找人，最終找到該名男子住處。起初男子聲稱已將貓屍丟棄至路邊林中，但飼主要求帶路時，他卻轉身回屋，拿出一具烤架，並說「這就是貓屍，剛烤好的。」

▲遊民拿出一具烤架，並說「這就是貓屍，剛烤好的。」（翻攝畫面）

她當場震驚，發現愛貓的遺體已被肢解燒烤，項圈與名牌仍清楚懸掛在殘骸上。更令她難以置信的是，男子竟向她索討200泰銖（約新台幣178元），才能讓她帶走遺體。飼主隨後拒絕，僅取回項圈後離去。

▲飼主拒絕花錢贖屍，僅取回項圈後離去。（翻攝畫面）

Pae質疑，貓項圈上明顯標示聯絡方式，男子本可聯繫失主，卻擅自處理已故寵物，行為極不尊重。隨後報警，主張男子行為已構成竊盜，惟警方未積極處理，使她深感無助。事件曝光後，引起輿論關注。動物保護團體「Watchdog Thailand Foundation」已介入協助，飼主也持續透過社群平台呼籲社會聲援，並要求警方依法追究責任。

然而，當地警方傾向調解結案，並以該男子貧困為由，促請雙方和解，引發外界對司法公正的質疑。

飼主昨（2日）於臉書發文指出，雖然法律途徑已明確，但出於人身安全考量，目前選擇保留是否提告的決定。她強調，涉案男子已清楚記得她與朋友的樣貌，讓她感到極度不安，因此希望外界尊重她與友人的選擇。



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