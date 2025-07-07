沒放颱風假！網嗆「大罷免大成功」　侯友宜：人命不是政治籌碼

▲侯友宜今日前往市府交通控制中心，關心通勤時段車流狀況。（圖／新北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

中颱丹娜絲襲台，全台各地昨日陸續宣布停班停課，不過北北基則決議，今（7日）正常上班上課，桃園則是除4區外同樣正常上班課，引起北部居民不滿，紛紛灌爆4位市長的臉書，怒刷一排「大罷免大成功」。新北市長侯友宜受訪時對此表示，人民生命安全絕對不是政治籌碼，一切的決定是以專業的判斷為準，今天整個上班的狀況跟原有的禮拜一一樣、一切如常，非常的順暢。

台北市、新北市政府昨晚八時宣布，由於北北基桃風雨並未達到停班停課標準，所以4縣市達成共識，周一正常上班上課，不過此言一出，網友立刻湧入縣市長臉書開轟，蔣萬安的貼文底下，有許多網友怒罵「要我們注意安全為什麼不直接停班？」、「要上班為啥不開水門，這是什麼邏輯」、「7月26日我一定大罷免大成功」、「因為您的操作，我們一家都會在726出來投票大罷免的」、「送分題+答案給你抄也抄錯」。

不過，從今日上午來看，雙北雨量確實沒有造成危害，上班族都是可以平安上班，侯友宜受訪時強調，人民生命安全絕對不是政治籌碼，一切的決定是以專業的判斷為準，新北市在天氣風險管理公司以及氣象署的專業的預報裡面，昨天在整個專業的判斷的過程當中，周一是沒有達到停班停課的標準的。

侯友宜說，雖然沒有達到停課停班的標準，但新北市的所有的應變團隊依然堅守崗位，因為仍然會受到外圍環流的影響，會帶來短暫的陣雨，今天一早21件災情已搶修完畢以外，自己也特別到交通監控中心去了解整個上班的情形，但越堤道經過這一次並沒有封閉，整個上班的狀況跟原有的禮拜一相同、一切如常，都是非常的順暢，「不過我也希望中南部的災情一切平安，如果需要新北市全力支援協助的地方，新北市一定會全力以赴，臺灣，我們大家一起團結面對風災。」

