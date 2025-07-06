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金門台電全力備戰「丹娜絲」　動員27輛救災機具、大量人員戒備

▲▼「丹娜絲」來襲 台電全力戒備防颱，籲請民眾加強辦理防颱措施。（圖／記者林名揚翻攝）

▲颱風丹娜絲來襲，台電動員大量人員、機具戒備，全力防颱。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、趙蔡州／金門報導

中度颱風丹娜絲來襲，中央氣象局5日已正式發布陸上颱風警報，台電金門區營業處為了因應颱風可能帶來的影響和災害，動員了45位工程人員、15輛工程車、5輛吊臂車、6輛升空車、14台發電機、9台抽水機，及1輛挖土機，除加強樹木修剪外，並對轄內各變電站進行巡視，也呼籲民眾做好防颱準備。

台電金門區營業處表示，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

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台電金門區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可以到台電網站在颱風期間設置的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，或是撥打1911客服專線。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行，並以先大眾運輸、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

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