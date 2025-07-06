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丹娜絲路徑東修「登陸機率升」！倒數5小時殺到西部　警戒範圍曝

▲▼中颱丹娜絲襲台。（圖／中央氣象署）

▲中颱丹娜絲襲台。（圖／中央氣象署）

記者閔文昱／綜合報導

第4號颱風「丹娜絲」過去3小時強度略為增強，氣象署稍早已針對台灣本島及澎湖發布陸上颱風警報，並針對全台多地發布大雨特報，台北市風雨也有逐漸增強之勢。對此，氣象粉專指出，最新雷達觀測與歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模式顯示，丹娜絲路徑較原先預測略偏東，登陸台灣本島的機率已大幅升高，桃園至台南沿海地區需嚴陣以待。

根據中央氣象署資訊，丹娜絲今（6日）晚間6時的中心位置在北緯 22.6 度，東經 119.4 度，即在澎湖的南方約 110 公里之處，以每小時28轉21公里速度，向北北東轉東北進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑150公里，預測明（7日）下午5時的中心位置在北緯 26.8 度，東經 122.6 度，即在台北的北北東方約 220 公里之處。

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▲00Z最新的模式預測系集圖顯示，丹娜絲颱風路徑偏東，登陸機率大增。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲00Z最新的模式預測系集圖顯示，丹娜絲颱風路徑偏東，登陸機率大增。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據最新歐洲模式的系集預報圖，丹娜絲可能於7日凌晨至上午間靠近台灣西部，並有較高機率從中南部一帶登陸，隨後橫越台灣進入台灣海峽，再朝中國東南沿海北上。圖中顯示，台灣西半部多處區域已進入中心通過機率達75%至100%的紅色高風險區域。

台灣颱風論壇提醒，即使丹娜絲最終未完全登陸，其貼近岸邊北上的路徑也將對西部沿海造成強烈衝擊，帶來劇烈風雨，尤其在颱風核心登陸或掠過時，恐出現短時間豪雨與強陣風，目前颱風核心與台灣距離已不到5小時，呼籲民眾把握「最最最後的時間」完成防颱準備。

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