仲夏寶島號首航！富里鐵道市集迎300旅客　大批鐵道迷爭睹風采

▲台鐵2025年「仲夏寶島號」首航日吸引近300位遊客搭乘來富里站。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵2025年「仲夏寶島號」5日盛大啟航，首航日吸引近300位遊客搭乘來到花蓮富里站，台鐵劉副總經理及多位重要幹部也一同乘車體驗。為歡迎貴賓來到富里鄉，鄉長江東成偕同花蓮南區議員林玉芬議員、詹金富議員、在地代表杜金模代表、村長及農會等齊聚富里車站迎接。

富里鄉公所特別邀集在地小農於車站旁舉辦農特產品市集，並結合「富里第二屆卡拉OK大比拼」活動，讓到訪貴賓感受到在地熱情與活力，紛紛表示對富里留下深刻印象。

今年的仲夏寶島號再度由有「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽機車頭牽引莒光號列車，行駛於玉里至台東路段，吸引大批鐵道迷與遊客慕名搭乘。

▲▼富里鄉在地小農於車站旁舉辦農特產品市集，並結合卡拉OK大比拼」活動，讓到訪貴賓留下深刻印象。

本次「富里農特產品市集」販售項目豐富，包含富里米、椴木香菇等農產，以及金針香腸、客家粽、艾草粿、silaw（阿美族醃豬肉）、烤饅頭等在地小吃，另有手工藝品展售，讓民眾享受一場豐富多元的農村小旅行。

劉副總經理表示，感謝富里鄉的熱情接待與用心安排，從市集到活動都讓人耳目一新。富里的農特產品與在地小吃別具風味，誠摯邀請更多旅客攜家帶眷，一同前來體驗富里的鄉村之美。

鄉長江東成表示，富里是一座融合自然風光與人文風情的純樸鄉鎮，期盼透過這次活動，讓更多人認識富里的農特產品與在地魅力。由於仲夏寶島號今年共安排三趟次停靠富里車站，鄉公所也為每一趟次設計不同的活動與內容，期望讓每位貴賓都能感受到富里的誠意與用心。

2025年「仲夏寶島號」停靠富里車站還有兩個時段，分別為7月19日（六）及8月2日（六） 11:23–12:03（停靠時間40分鐘），鄉長歡迎各地的鄉親朋友們踴躍前往哦！