超速21215%？他曬出火箭級罰單　網驚：這種速度京到滬4分半

▲誤測車速達到17052km/h，等於超速21215%。（圖／翻攝 驅動之家）

記者任以芳／綜合報導

大陸江蘇無錫出現一張史上無敵交通「超速」罰單，當地一位網友7月1日收到交警罰單，顯示其在無錫鳳翔快速路上駕駛時平均時速竟高達17052公里，超速比達到驚人的21215%，相較波音787客機最快速度是954公里/小時，該名網友已經超出20倍，幾乎是火箭速度，依照這樣速度北京到上海4分半就可以到。

陸媒《快科技》今（5）日報導，近日有來自大陸江蘇無錫的小紅書用戶發文稱，自己收到了一張電子罰單，打開一看驚呆了，上面顯示自己平均車速達到17052km/h，等於超速21215%，罰款2000元人民幣（約台幣8千），記12分。

超速21215%是什麼概念，限速80km/h的路上跑出了17052km/h的速度，幾乎是波音787客機最快速度（954公里/小時）的20倍。

再來比較大陸東風-41洲際導彈（25馬赫），約每小時3萬公里，該名網友駕車速度已經進入萬級俱樂部，已經可以申報「導彈級別」速度。依照北京到上海1200到1300公里距離，大概4分半就到，不用搭高鐵，真是偉大的速度。

不少大陸網友調侃，「這速度都趕上火箭了」「建議查查是不是開的外星飛船」。無錫交警部門在事件曝光後立即啓動核查，初步判斷為系統錄入錯誤導致。

交警指揮中心工作人員解釋，該路段限速80公里/小時，正常情況下不可能出現如此離譜的超速數據。

針對此事，無錫交警在報道評論區進行了回應，該設備系統出錯，目前已修復，之前被誤拍的記錄已全部撤銷。此次事件也引發公眾對交通執法電子化系統可靠性的關注，建議應建立人工複查機制確保處罰準確性。