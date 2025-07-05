搭小黃「不給錢又劫車」還持刀搶超商　桃園毒男下場曝

▲桃園市劉姓男子今年2至3月間在施用毒品後搭計程車，卻趁機偷開計程車，後來還搭霸王車拒付車資，搶超商購買毒品等惡行，被害人相繼報案提告。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子今年2、3月間在大園區某超商注射海洛因與安非他命後，搭乘計程車卻趁機搶走計程車，同日深夜被警方攔查到案；3月間搭乘計程車卻拒付1200元車資，後來還持水果刀搶超商得款1萬6千餘元用於購買毒品，案經被害人報警提告；桃園地檢署偵結依強盜、詐欺、毒品與公共危險等罪嫌提起公訴。

檢警調查，住在大園區的劉姓男子，今年2月22日上午在大園區某超商廁所注射海洛因，隨後又施用二級毒品安非他命，同日下午6時許搭乘計程車外出在某超商前，趁駕駛下車未注意之際，劉男突然偷開走計程車逃逸，同日深夜11時許在觀音區某處被員警攔截圍捕到案，員警採集其尿液送驗，確認含有一級毒品海洛因與二級毒品安非他命呈陽性反應。

劉男交保後未久於今年3月1日晚間8時許，明知無力給付車資，仍在大園區某處招攬計程車至中壢區某處，隨後再回大園區某醫院，劉男卻向計程車駕駛表示無力給付車資1200元，以此方式詐財得逞。

今年3月8日凌晨5時許，劉男持美工刀在大園區某處超商走向櫃台，向店員要脅繳出收銀機內財物，總計搶得1萬6千餘元逃逸，隨即搭乘計程車逃離現場，超商店長隨即報警處理，警方調閱超商監視器畫面鎖定劉男搭乘之計程車，在大園區陳厝橋上拘提到案，扣得贓款與美工刀等證物；案經被害人報警提告，大園警方分別依強盜、毒品、詐欺與公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊後，劉男坦承犯行不諱，檢方根據警方提供現場照片、監視畫面與被害人指證、尿液檢驗報告等佐證，足認犯行明確，檢方偵結依強盜、詐欺、毒品與公共危險等罪嫌起訴。