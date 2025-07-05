機車男闖國3逆飆19公里！超扯畫面曝　警全線封閉攔人...開罰3萬6

記者沈繼昌／桃園報導

國道三號今（5）日清晨發生白牌機車逆向狂飆事件，一名男子騎機車從72K高原交流道闖上北上車道後一路逆騎，國道六隊警方立刻派員攔截，但第一次攔截駕駛沈姓男子仍硬闖強行通過，隨後警方在南向53K處設置第二攔截點終於順利將他攔下。警方偵訊後依違反道路交通管理處罰條例開罰三萬六千元，並依公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

▲沈姓男子今天清晨騎乘白牌機車從國三南向72K處逆向狂飆。（圖／國道六隊提供）

國道六隊表示，國道六隊勤務中心於上午6時28分接獲通報，國道3號公路南向70公里有白牌機車駛入，應是從72公里、高原交流道闖進高速公路後，一路逆向往北狂飆，途中任意變換車道險象環生，警方先於南向55公里處（鶯歌系統路段）實施全線封閉車道管制，但機車騎士無視警方攔停強行硬闖，警方又於南向53公里處實施第二次攔停，再次以全線封閉方式於6時40分順利攔停，總計狂飆19公里防止事故發生並制止其違規行為，所幸過程中未發生人員傷亡事件。

▲沈姓男子今天清晨騎乘白牌機車從國三南向72K處逆向狂飆，國六警方第一次攔停仍強行通過。（圖／國道六隊提供）

國道六隊調查，逆向騎乘機車男子為43歲沈姓男子，疑似精神恍惚誤闖國道，至於是誤闖還是刻意闖入國道，仍待警方進一步調查釐清。本案除依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項規定開罰最高金額三萬六千元外，並將依公共危險罪函送桃園地檢署偵辦。

國道六隊隊呼籲，倘若機車騎士誤上國道，應立即停靠路肩後人員至護欄外等安全處所，立即撥打「110」報案或「1968」通報國道相關單位協助，以確保自身及其他車輛之安全。

▲沈姓男子今天清晨騎乘白牌機車從國三南向72K處逆向狂飆，國六警方第二次順利攔停，沈姓男子（箭頭處）徒步走向路肩，員警將機車牽回。（圖／國道六隊提供）