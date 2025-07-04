油罐車撞貨車！刷倒整排防撞桿騎上護欄　驚悚「切甘蔗」畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

台61線北上211.6公里處昨(4日)晚間，發生一起驚險的交通事故。一名59歲林姓男子駕駛裝載柴油的油罐車，失控暴衝，先撞飛一旁等待道路救援的小貨車，油罐車再側滑飄移鏟過一整排分隔島上防撞桿，車頭「切甘蔗」掛在對向車道上，部分柴油噴濺到路面，導致台61線大城鄉路段雙向封閉長達5小時，追撞瞬間畫面曝光。

▲西濱彰化大城鄉路段油罐車驚悚追撞小貨車。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲西濱彰化大城鄉路段油罐車驚悚追撞小貨車。（圖／翻攝自記者爆料網）

根據後方車輛的行車紀錄器畫面顯示，這起驚險事故發生在3日晚間6點21分。當時油罐車行經該路段時，突然傳出「轟」的巨響，隨即失控衝撞前方停靠路肩的故障小貨車。撞擊瞬間，油罐車呈現「側滑漂移」狀態，整輛車劇烈搖晃後猛烈撞擊護欄，最終翻覆在車道上，場面驚險宛如動作電影。

翻覆過程中，油罐車車身被甩出，車頭掃過中央分隔島上整排防撞條，隨「切甘蔗」衝入對向車道，導致車頭嚴重扭曲變形，擋風玻璃全數碎裂。所幸林姓駕駛意識清醒，僅受輕微擦傷，經送醫檢查後確認無大礙，且無酒駕情形。目前相關單位正進一步調查事故原因，釐清是否與機械故障或人為因素有關。

▲車頭衝出中央分隔道掉落在對向車道。（圖／民眾提供）

▲油罐車翻覆柴油外溢。（圖／民眾提供）

確保現場安全及處理油品洩漏風險，警方立即封閉台61線大城鄉路段雙向車道，並報請大型拖吊車到場處理事故車輛。現場仍需進一步處理柴油外溢，警方從晚間6點半起全面封閉台61線南北雙向車道，直至深夜11點過後才開放通行。

這起事故中最驚險的莫過於姚姓小貨車司機的「神逃命」。他心有餘悸地向警方表示，當時發現車輛故障後，他立刻開啟雙閃燈並下車查看。正當他站在路肩打電話求援時，突然聽到身後傳來一陣陣煞車聲，回頭竟看見貨車已遭撞飛。姚男慶幸表示，若當時他仍在車內，絕對難逃死劫。

▲西濱彰化大城鄉路段油罐車驚悚追撞小貨車。（圖／翻攝自記者爆料網）