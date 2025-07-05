被狠剝3層皮騙千萬！詐團扮溫柔女再拐60萬　阿北這次不上當了

▲彰化和美警分局逮捕女車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名高齡阿伯，過去曾3次遭詐騙集團騙走近千萬元，成為詐騙集團眼中的「肥羊」。日前詐騙集團再度佯裝「溫柔女友」設局，誘騙阿伯投資60萬元，阿伯警覺有異，衝到警局報案。警方將計就計，派員警喬裝成「桌球哥」在咖啡廳埋伏，成功逮捕35歲黃姓女車手，偵訊後以涉詐欺、洗錢等罪嫌移送。

和美警分局初步調查，詐騙集團利用臉書傳送假交友訊息，每日噓寒問暖博取阿伯信任，接著誘騙他進入假投資網站，並加LINE下載非官方認證的投資平台APP，假借數位AI操作投資，謊稱「保證獲利、穩賺不賠」。阿伯因輕信詐團說詞，已連續3次遭騙，累計損失近千萬元。

▲彰化和美警分局喬裝桌球運動員逮捕女車手。（圖／警方提供）

日前詐騙集團再度要求阿伯投資60萬元，雙方約在咖啡廳面交，阿伯警覺有異，立即到警局報案。警方迅速佈局，派員警喬裝成打桌球的民眾，在咖啡廳內埋伏，趁交錢時將黃姓女車手逮捕，現場查扣60萬元現金、偽造收據、工作證及作案手機。此外，警方發現詐騙集團還精心製作「BP期貨交易中心」假文件，以取信被害人。

和美警分局提醒民眾，面對網友提出的任何投資要求，應保持高度警惕，切勿因情感或信任而輕易投入資金。假交友詐騙中，歹徒常扮演網友、投資顧問或客服人員，並利用不同的LINE帳號誆騙民眾。「高獲利必定伴隨高風險」，聽到「穩賺不賠、百分之百獲利」的說詞，必定是詐騙。如有任何疑問，可撥打165反詐騙專線或110諮詢，保護自身財產安全。

▲女車手身上的證件及60萬元現金遭查獲。（圖／警方提供）