苗栗大雨！媽載補習兒撞電桿...栽水溝慘死　9歲男童昏迷搶救中

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮苗140線昨（4日）晚發生機車自撞死亡事故。39歲廖姓婦人騎車載著9歲兒子，行經苗140線、玉豐九路口時，疑似下大雨視線不良，自撞路旁電桿後，母子重傷倒地，送醫搶救媽媽宣告不治，兒子仍昏迷搶救中，肇事原因正由警方調查中。

▲苗栗縣苑裡鎮苗140昨夜發生機車自撞事故，媽媽傷重不治、9歲兒昏迷急救中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方調查，昨晚7點半左右，廖姓婦人（39歲）騎著機車載9歲兒子返家途中，行經苗140線由東往西直行，行經玉豐九路口時，因當時降下大雷雨，疑似阻礙視線，機車高速衝撞路旁電桿。

警方說，由於撞擊力道強勁，機車頭全毀、倒插圳溝裡面，現場滿地碎片，母子倒臥血泊，路人發現趕緊報警。救護人車抵達時，母子沒有動靜，媽媽現場已無生命跡象，緊急CPR搶救送醫仍宣告不治；兒子意識模糊、疑似內出血，目前送進加護病房觀察中。事故原因由警方調查中，警方今天報請苗栗地檢署檢察官相驗，釐清廖女是否有飲酒或藥物反應。

據指出，廖女原為台東縣人，跟前夫離婚後，帶著9歲獨子改嫁到苑裡，昨傍晚冒雨到台中市豐原區載補習的兒子返家，詎料回家途中發生不幸事故，警方已通知廖女台東娘家親屬到苗栗處理相驗事宜。