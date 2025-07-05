BMW狂飆113km！19歲打工妹被撞飛山谷斷頸亡　假牙總監下場曝

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區去年12月發生一起重大車禍，一名沈姓假牙公司總監駕駛BMW M2跑車行徑東山路山區彎道，結果車輛失控，把一名年僅19歲沈女撞落山谷。檢警查出，沈男當時竟然在該處飆到至少時速113公里，超速63公里，檢方近日依過失致死起訴，主因是沈男駕駛行為沒有蛇行等，無法以公危致死罪起訴。

▲沈姓假牙總監去年開車撞死19歲打工妹，近日遭起訴。（圖／記者許權毅攝）



去年12月24日9點多，沈男駕車行經北屯區東山路二段，準備進入彎道時，卻因車速已經達到113公里，沈男煞車不慎，整輛車往對向車道打滑。正好一名19歲楊女，準備到附近樂園打工，眼看就要到公司，卻無辜遭沈男失控車輛撞上，人直接摔下山谷。

回顧當時，楊女整個人摔落6米深山谷，經搜救人員救起後，沈男見到楊女被救起，一度想上前查看，但警方擔心楊女爸媽情緒激動，趕緊先將雙方分開。楊女被送醫後，仍因受有顏面及肢體多處開放性傷口併骨折變形、雙耳耳漏、頸椎斷裂、氣血胸等傷害，搶救半小時後不治。

▲當時沈男肇事後，在事發地點不斷望向搜救進度。（圖／民眾提供）



事後，沈男前往第五警分局交通分隊接受警詢，楊女爸媽同樣前往製作筆錄，並且查看肇事2車情況，楊女爸媽無法言語，蹲坐在一旁，靜靜看著受到嚴重撞損的車輛，沈男與楊女爸媽在分隊內碰面，沈男當面致歉，但楊女父母難以接受，並未回應。

▲▼沈男駕駛BMW M2跑車，撞死楊姓女騎士。（圖／記者許權毅攝）



台中市行車鑒定委員會意見書指出，沈男超速行駛，車輛跨越至對向車道，是肇事主因，楊女無任何肇事責任。

中檢認為，沈男在速限時速50公里之市區道路，以時速113公里駕駛因而致人死亡，應加重其刑，但有自首犯行，依法可減刑。

此外，檢方認為沈男駕駛行為未有二車以上競速、蛇行、佔據道路等行為，該路段也是四線道路，若僅於行駛過程中，因一時之超速、違規超車等行為致肇車禍者，尚難以刑法第185條、公危致死罪起訴。全案近日依過失致死提起公訴。