末日預言吸近萬人看直播　小編37字霸氣喊話：不要倒數

記者黃翊婷／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒曾在作品《我所看見的未來》中預言，今年7月5日可能發生地震、海嘯等重大災難，網路盛傳「末日時間」為日本5日凌晨4點18分。不少網友相繼湧入YouTube頻道關於地震觀測的直播，甚至留言倒數，但隨即被小編制止並提醒不要倒數，「這是群震，不是前震，地震＝自然現象」。

▲小編制止網友們不要過度傳播謠傳的預言。（圖／翻攝自YouTube／台灣-日本 地震即時觀測）

網傳末日時間為日本7月5日凌晨4點18分（台灣時間3點18分），不少網友從4日深夜便開始關注YouTube頻道各大地震觀測直播，其中日本「株式会社ティーファイブプロジェクト」的地震觀測直播，吸引台日韓等國家的網友關注，線上人數一度超過23萬人。

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在台灣這邊，也有不少網友在YouTube頻道「台灣-日本 地震即時觀測」觀看直播，線上人數一度接近1萬人，大家聊天互動也很熱烈，甚至開始倒數計時，結果被小編以一張37字的圖卡制止。小編直言，「不要倒數，很煩。這是群震，不是前震，地震＝自然現象。在那邊給我說幾點幾分，去睡覺啦。」

根據日本氣象廳資料顯示，鹿兒島縣吐噶喇列島近海自6月21日起頻繁發生地震，至今已超過1200起，最大的一次是發生在3日下午3點13分，規模5.5、強度6弱。

至於為何吐噶喇群島地區近期地震不斷，根據《產經新聞》報導，東北大學災害科學國際研究所地質學教授遠田晉次表示，吐噶喇群島位於一條火山線上，地底下的火山活動可能正導致大規模的地殼變動，進而引發一連串地震，如果地震持續發生，不排除震源範圍可能會進一步擴大，甚至引發更強烈的地震。

遠田晉次指出，伊豆諸島2000年也曾發生持續2個月的連環地震，所以這次吐噶喇群島的地震「持續1個月也不奇怪」。