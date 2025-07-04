普普才通話完！俄就空襲烏　「開戰最大規模」539無人機11飛彈狂炸

▲俄軍4日向烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，出動539架無人機11枚飛彈。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）才剛結束通話，俄軍就對烏克蘭發動自戰爭以來最大規模的空襲行動，前後總共出動539架無人機及11枚飛彈轟炸烏克蘭各地城市，造成至少23人受傷。

川普在台灣時間3日晚間10點跟普丁展開了1小時的通話，但事後川普坦言雙方在停火議題上毫無進展，「我們有通了一通電話，時間還蠻長的。我們聊了很多事情……，跟烏克蘭之間的戰爭。我對這件事很不滿，我很不開心」。

普丁的幕僚烏沙科夫（Yury Ushakov）則在通話紀要中提到，兩位領導人進行了一場「坦率且具實質內容」的對話，川普在通話中提出立即停火的可能性，但普丁並未同意，俄方將「持續追求既定目標」。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，川普與普丁結束通話的相關報導出現後不久，烏克蘭各地區就響起了空襲警報，他表示：「俄羅斯再次證明了，他們絲毫沒有結束戰爭跟恐怖行徑的誠意。

澤倫斯基呼籲美國及國際社會應該向俄羅斯施加更大壓力，如果沒有真正巨大的壓力，俄羅斯絕對不會停止侵略。

烏克蘭空軍表示，這次空襲是2022年2月戰爭全面爆發至今，俄軍發動無人機及飛彈數量最多、打擊範圍最廣的一次，目前至少有23人受傷，詳細傷亡情況仍在持續統計中