水上分局警察傑出表現　所長獲頒好人好事+警員考上警大

▲ 水上分局水上派出所所長張永龍（圖左三）搶救割喉自盡女子當選好人好事楷模；警員鄭貿升（圖右四）高中警大二技行政警察學系 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣警察局水上分局水上派出所所長張永龍，於114年1月18日為搶救欲割喉自盡民眾，張員除了安撫該民眾情緒外，機警抓準時機，奮不顧身奪下手中利刃，成功化解危機，挽救寶貴生命，充分發揮警察為民服務之精神，在今（114）年6月27日當選內政部警政署114年第1期好人好事員警楷模，並由署長頒發好人好事楷模紀念獎座表揚。

▲ ▲ 水上分局水上派出所所長張永龍（圖右三）當選好人好事楷模 。（圖／水上分局提供）



中央警察大學114學年度學士班二年制技術系放榜，水上分局水上派出所警員鄭貿升錄取該校行政警察學系。鄭員平時把握勤餘及休假時間，勤學警政專業、法學知識等科目，首次參加二技「行政警察學系」考試，即金榜題名，殊值本分局員警效法。

▲ 水上分局水上派出所所長張永龍（圖右四）高中警大二技行政警察學系 。（圖／水上分局提供）



分局長曾冠螢特於水上分局門首張貼雙紅榜，祝賀張所長當選114年第1期好人好事楷模員警，並祝賀鄭員錄取中央警察大學，表示與有榮焉，予以肯定，勉勵同仁們多學習2員積極進取，本分局全體同仁亦感榮耀及慶賀。