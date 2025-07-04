快訊／首宗「台版地面師」詐1.5億判決出爐　律師蔡鴻燊重判25年

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首宗「台版地面師」判決出爐！44人詐1.5億　律師蔡鴻燊重判

▲▼律師警察勾結造假遺囑詐上億不動產，律師公證人蔡鴻燊。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師兼公證人蔡鴻燊涉嫌協助詐團公證假遺囑等文件。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

詐欺慣犯蔡尚岳結合律師蔡鴻燊、書記官游立綸與警員、戶政人員，組成全台首見的「地面師」詐騙集團，向警察、里長探詢往生的獨居老人個資，再以假遺囑、假結婚等方式，向地政戶政機關辦理繼承，從2021年起詐得11筆遺產，其中7間不動產變賣所得1億4925萬餘元，全案44人被依詐欺等罪起訴，台北地院4日一審宣判。稍早最先宣判的3人分別是律師蔡鴻燊25年、主謀蔡尚岳14年及警員駱勁達4年。

北檢在2024年11月起訴時指出，蔡尚岳在2021年4、5月間，透過當時的新北市永和區安和里里長鄧長安告知，陳姓老婦過世後無人辦理繼承，蔡尚岳因此以偽造遺囑詐得土地，變賣得手1578萬元，另外在永和區永樂里里長許政鎧協助下，詐得仲姓老翁的存款及土地，並找人合建後出售獲利1740萬元。

▲▼律師警察勾結造假遺囑詐上億不動產，被告警察駱勁達。（圖／記者劉昌松攝）

▲中山分局警員駱勁達涉嫌收賄協助地面師詐團查詢個資。（資料照／記者劉昌松攝）

蔡尚岳食髓知味，找王煜堤、林緻菱夫妻加入「全絨有限公司」，以台北市政府地政局公告的「未辦理繼承登記列管名冊」當作案源，委由曾以警察身分拍過AV的新北地院書記官游立綸、土城戶政事務所戶籍員蔡濬誼、中山分局警員駱勁達協助確認戶籍資料。

全絨公司詐騙手法如同日劇《地面師》情節，會先派員工到鎖定的不動產現場勘查，，搜尋亡者留下的所有權狀、印鑑等物品時，曾有人被地下室突然冒出的婦人尖叫聲嚇跑，但仍有其他員工大膽繼續搜尋戶籍、不動產等相關文件後，由律師兼公證人蔡鴻燊完成假的代筆遺囑認證。

檢警查出蔡尚岳等人前後詐得11名死者的遺產，其中7戶不動產已變現1億4925萬4298元，全案起訴44名詐欺被告中，蔡鴻燊、葉濬誼、駱勁達、游立綸4人同時被起訴涉嫌違背職務收賄等重罪。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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