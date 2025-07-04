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暑期交安警鐘再響　成功分局加強台11線執法防事故

▲成功分局加強台11線執法防事故。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲成功分局加強台11線執法防事故。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著暑假到來，台東縣旅遊人潮明顯增多，為防範交通事故發生，台東縣警察局成功分局針對轄區內台11線沿海道路加強取締勤務。近期全國頻傳重大交通事故，超速行駛為主要肇因之一，成功分局自本月起強化針對交通事故熱點與高風險時段之稽查作為，呼籲用路人務必遵守速限、切勿貪快，攜手守護行車安全。

成功分局表示，台11線為重要南北向旅遊幹道，路段多彎、視距有限，車流頻繁，一旦發生超速行為，極易釀成嚴重事故。根據《道路交通管理處罰條例》第43條規定，行車速度若超過速限40公里以上，將以危險駕駛行為舉發，處新台幣1萬2,000元至3萬6,000元罰鍰，記違規點數3點，強制參加道安講習，並吊扣車牌6個月。

警方也特別提醒家長與青少年，暑假期間切勿無照駕駛，依法不僅駕駛人將受罰，車主亦須負連帶責任。機車無照駕駛將處以新台幣1萬2,000元以上罰鍰，小型車無照駕駛者罰鍰更可高達1萬8,000元以上。

根據統計，成功分局今年1至6月共告發超速違規532件、無照駕駛241件、未繫安全帶451件、酒後駕駛66件，顯示交通違規問題不容忽視。

成功分局長龔士哲強調，暑期為旅遊高峰與青少年活動旺季，警方將持續針對事故熱點加強勤務，結合科技執法與移動巡查雙軌佈署，提升道路安全管理效能。警方呼籲用路人務必守法駕駛、注意路況，警方也將落實取締重點違規行為，共同營造安全、有序的交通環境，讓民眾平安出遊、快樂返家。

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