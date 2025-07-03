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社會 社會焦點 保障人權

我的嘴離不開男人X棒！小王「子孫流出」爽喊療癒....2人下場曝

▲▼出軌,一夜情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲國小老師偷吃人妻挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／嘉義報導

新竹一名工程師發現，妻子上交友軟體偷吃在嘉義某國小當老師的小王，兩人除有諸多鹹濕對話，還傳私密照、拍性愛片，怒將兩人告上法院求償160萬元。新竹地院審理，法官判定人妻和小王侵害配偶權，要連帶賠償40萬元。可上訴。

判決指出，人夫於2024年12月用妻子小萱(化名)的Google帳號寄信時，發現小萱於2023年5月底透過Tinder和男子阿偉(化名)配對成功，聊天中小萱表示自己是人妻，阿偉也說他和伴侶沒有性生活，所以玩交友軟體，兩人互加LINE後以「寶貝」互稱，並經常相互示愛說「想你」、「愛你」、「又想要色色」，大聊兩人性愛心得並拍攝性愛片，小萱也傳送裸露上身、胸部甚至是下體的照片給阿偉欣賞，雲端相簿中更不乏兩人在新竹、嘉義同遊休息，裹棉被裸上身的合照，讓人夫看了非常痛苦，提告向兩人求償160萬元。。

人夫拿出小萱和阿偉的通訊內容為證，包含小萱說「我願意服侍我的男人，我的嘴離不開男人的○棒」、「看你舒適得到解放的樣子，我很開心，飽餐後因為你不好意思開口再去汽旅，而讓我們在路邊兜風，找個隱密的地方...談心也再次的給你注射…真的讓我上下面都是開懷大笑啊」、「奇妙的是在此刻你我都產生了化學變化，突然很想大幹一場」。

阿偉也說「今天真的太讚，大鏡子」、「謝謝妳讓我解了兩大人生成就」、「X妳千萬遍也不厭倦」、「搖出奶原來是那種感覺」、「昨天是我第一次這樣『緩中出』，乾真他媽的爽到快死了、升天（抱住貼圖）」、「在停車場、在餐廳、在大街上、在高鐵站裡、走在台北街頭、一進旅館就X到天翻地覆」、「內○看著我的子孫慢慢流出來，不知道有多療癒」等語。

庭審時，阿偉辯稱和小萱只是朋友，兩人相約吃飯、跑馬拉松，聊天尺度很大，但沒發生性行為，性愛片裡的男人也不是他，在人夫發現他們往來之前，他早就和小萱斷絕聯絡，何況他有服用高血壓藥物，且有性功能障礙，沒辦法和小萱發生性關係。

小萱也說，她和阿偉僅文字性愛，藉此彌補彼此感情空缺，性愛片的主角不是她，她傳性愛片給阿偉，是因為阿偉有性功能障礙，所以傳性愛片刺激他，另她長期遭人夫冷落，兩人早就沒有夫妻感情或經濟依附。

法官檢視相關證據，認為兩人不僅有諸多情色對話，小萱也傳私密照給阿偉，可見交往程度親密、甚至發生性行為，已侵害配偶權，審酌人夫在科技公司從事程式設計工作，每月收入約4萬元、小萱開早餐店，阿偉擔任國小老師，每月收入約5、6萬等情，判小萱和阿偉要連帶賠償40萬元。可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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