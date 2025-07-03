嘉義兄妹檔聯手詐保539萬！哥哥「四肢癱軟」開BMW被抓包

▲涂男自訴四肢癱瘓，卻能自行從輪椅上站起來，自行開車離開。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義一名45歲涂姓男子跌倒受傷後前往醫院謊報病症，詐領新台幣539萬保險金，理賠金存入妹妹戶頭；保險公司給付後發覺有異進行調查，發現自稱癱瘓的涂男根本沒有病症，甚至還能開車，因此報警處理。嘉義地檢署依詐欺罪將涂姓兄妹提起公訴。

涂男2020年2月13日前往嘉義長庚醫院就診時，自述有下肢無力，四肢麻木、癱瘓等症狀，醫師為他做核磁共症等檢查後均無發現問題，出院後涂男不死心，同月29日再度前往就診，雖然依舊沒有檢查出病因，醫師卻直接開立診斷證明書。

保險公司調查員前去涂男家中調查時，他更是夥同妹妹（43歲）演戲、佯裝四肢癱瘓，成功獲取兩間保險公司共539萬的保險金，並將保險金轉至妹妹名下、購買名車。給付後保險公司越想越不對勁，前往嘉義長庚醫院調查，發現涂男於2021年9月15日在嘉義長庚醫院地下停車場，自行從輪椅上起身站立開BMW離開，根本沒有四肢癱瘓的症狀，才戳破這場騙局。

保險公司報警後，由刑事警察局、嘉義市警局移送偵辦，嘉義地檢署檢察官依詐欺罪對涂姓兄妹提起公訴，並對涂姓男子依兩次詐欺取財罪各求刑1年10月。