控糖也能吃冰！糖友夏日聰明吃冰品不踩雷　醫曝熱量估算方式

▲營養師陳淑珠指出，糖尿病患者只要掌握含醣食物與份量概念，就能放心享受夏日冰品而不讓血糖失控。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「控制血糖不是不能吃冰，而是要吃對、吃巧！」門諾醫院營養師陳淑珠在糖尿病病友會中指出，糖尿病患者只要掌握含醣食物與份量概念，就能放心享受夏日冰品而不讓血糖失控。她提醒，六大類食物中，全穀雜糧、水果與乳品都含醣，需留意攝取量。例如糙米、南瓜、玉米、馬鈴薯雖看似蔬菜，其實屬於全穀類，若與主食同餐攝取，應一併納入醣類總量計算，以免血糖飆升。



水果方面，建議每日攝取兩份，每份約為一顆拳頭大小的水果，並分開兩餐食用，避免一次攝取過多。尤其，二份水果避免在同一餐吃，盡量1餐吃1份水果，建議可將水果當作餐與餐之間的點心。

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▲營養師陳淑珠表示，透過「飲食管理＋規律運動＋穩定用藥」三合一策略，才能維持生活品質。



針對冰品選擇，陳淑珠建議，像「仙草愛玉杏仁冰」這類無糖版本相對安心；若選擇紅豆芋頭冰，則需特別留意糖與醣類攝取，因紅豆與芋頭都屬於全穀雜糧類，應納入當餐主食計算。建議可減少飯量或與家人分食，避免攝取過量。



活動現場特別設計「點冰練習」情境，模擬病友到冰店點餐。她舉例說明：「熟紅豆50克、芋頭55克，大約等於吃了1/4碗飯，如果再加上糖漿或黑糖醬，那就是讓血糖飆升的高風險組合！」透過實際情境演練，幫助病友建立正確選擇冰品的概念，輕鬆避開高醣陷阱。

▲冰品選擇五花八門 營養師助堂有建立正確觀念 才能吃得安心。



此外，她也鼓勵病友在家自製低糖冰品，如可用仙草乾煮成仙草茶、愛玉籽搓揉成愛玉凍後加檸檬汁做成檸檬愛玉，或者茶葉水加鮮奶做成奶茶，鮮奶再搭配無糖豆漿用鮮奶的乳醣增加無糖豆漿的口感，營養又減糖，避免市售冰品高糖高熱量的陷阱。

▲糖尿病患者只要掌握含醣食物與份量概念，就能放心享受夏日冰品而不讓血糖失控。



為了幫助糖友日常掌握飲食，陳淑珠也提供熱量估算公式：「標準體重（公斤）＝身高² × 22」，再依活動量推估每日所需熱量；並傳授簡易份數換算，例如：1份主食＝1 ／4碗飯、1份水果＝拳頭大小、1杯鮮奶＝240cc。透過這些簡單概念，糖友們不但能安心吃，更能吃得有節制、有方向，進一步達成血糖穩定與健康生活的雙重目標。



面對複雜的飲食管理，不少病友直呼辛苦，她鼓勵大家：「就像學騎腳踏車，剛始會跌，但習慣後就能自在享受。」她強調，糖尿病控制的核心在於預防併發症，透過「飲食管理＋規律運動＋穩定用藥」三合一策略，才能維持生活品質。



門諾醫院也再次呼籲，糖尿病不是禁食，而是學會「挑食與換食」的藝術，聰明吃、快樂活，健康就在手中。

