北韓男「夜闖軍事分界線」！蹲河埋伏一整天　被南韓拘留

▲南韓軍方3日發現一名北韓民眾闖入MDL。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓軍方4日證實，一名北韓男子前一晚越過中西部戰線的南北軍事分界線（MDL），已由南韓軍隊拘留並帶離現場。該名男子自稱是一般平民，且被捕獲時無武裝，後續將由相關單位繼續調查他越境的原因及身分背景，目前也還無法確定該名男子是否是為了投誠才會穿越軍事分界線。

根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部指出，軍方設置的監視裝備3日凌晨3時至4時間發現該名北韓男子出現在中西部戰線水深約1公尺的淺河河段，但是幾乎整天都沒有行動。南韓軍方發現後隨後展開監視與追蹤，並透過誘導行動，將其制伏。

軍方也透露，作戰小組夜晚投入行動，接近該名男子，對方一度詢問「你們是誰」。作戰小組的組長回應稱，「我們是大韓民國國軍，會安全帶你離開。」隨後順利將人帶出非武裝地帶（DMZ）。整個作戰行動從最初的確認，總歷時約20小時，而男子自稱是北韓的民間人士，身上未持有任何武器。

南韓政府仍將調查這名男子是否有投誠意願。而根據初步掌握的資訊，軍方尚未發現北韓軍隊有異常動向，並已將此次情況通報駐韓聯合國軍司令部。

南韓軍方指出，北韓近來在MDL周邊加強防禦設施，包括加裝鐵絲網與疑似反坦克用的圍牆，不過這名男子穿越的區域，並未設置相關障礙。儘管如此，該地區雜草叢生，且疑似有未清除的地雷，移動風險非常高。