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初次壞壞！妹子叫聲好聽「突被男友2字形容」　網轟沒水準

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男友竟形容她像「死魚」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

初次與另一半發生關係，竟然被負評！一名妹子抱怨，第一次與男友壞壞完，對方竟嫌棄她像是一條死魚，原本處於熱戀好感的關係，瞬間一夕崩塌。儘管男友事後道歉，還解釋只是開玩笑，原PO依舊無法原諒，因此尋求大家看法？文章引來全場網友開轟，「是我直接讓他少一根」、「太沒水準了」。

一名女網友在Dcard表示，日前第一次與男友發生親密連結，她坦言不是主動派，但也會隨著擺動呻吟，「好歹聲音是好聽也有回應」，殊不知激戰結束後，男友竟以「死魚」來形容她床上的模樣。

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一番話讓原PO十分憤怒，男友得知後也道歉解釋「只是開玩笑，沒想到妳這麼介意。」

對此，原PO越想越莫名其妙，本來認為男友是個不錯的對象，如今整個大改觀，「真的不知道男生到底在想什麼？怎麼會這樣形容自己喜歡的人？何況還是初次性愛。」

底下網友也紛紛替原PO抱不平，「最好這兩個字是能拿來開玩笑，還是第一次！是我直接讓他少一根」、「妳應該回：抱歉我不會演」、「這可以分了吧，喜歡你的男生不會講這句話！喜歡你的男生，你就算跟死魚一樣，他也會很興奮」、「他愛情動作片看太多，有不切實際的幻想」、「搞不好很主動又被說經驗很多，這種就講話白目而已」、「相信我，他也是跟他兄弟這樣形容你啦，這件事他所有兄弟都知道了」、「喜歡的人這樣說很傷人，下船！太沒水準了」。

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