第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣：還是做完了

▲原PO第一次與男友壞壞，竟被說毛很多。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「第一次會特別除毛嗎？」一名妹子尷尬直呼，最近與男友首次發生關係，對方看到她私密處後，竟脫口而出一句「哇，妳陰毛好多喔！」儘管最後還是順利啪完，但她內心依舊感到錯愕，就怕毛量多寡會影響對方的興致。文章曝光後，網友紛紛熱議，「他不是也有毛嗎？」「可以修剪一下，我都剃光」。

一名女網友在Dcard表示，第一次發生關係的時候，她害羞脫下內褲，男友第一反應竟是「哇，妳陰毛好多喔！」她當下錯愕又尷尬，只能下意識地回問：「你是喜歡，還是覺得太多？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管過程中男友並沒有正面回應，兩人也順利完成第一次，但原PO內心卻一直掛念著對方那句「毛好多」的話。

對此，原PO無助求問女孩們，私密處的多寡是否真的會影響性吸引力或氛圍，「還是我自己想太多了？」

底下網友熱議，「有毛很正常啊？他不是也有毛嗎？」「毛量本來就因人而異，也許只是字面上的驚嘆，如果他覺得有受到影響，應該會做不下去吧？但你們都做完了，就不要想太多了」、「天啊...這樣怎麼還有心情做完」、「沒禮貌的男生」、「每個月固定做熱蠟全除，除完回不去很舒服」、「可以修剪一下，我都剃光，沒味道不會殘留細菌，只有尿尿會滴到大腿內側這個困擾」。

也有人幫忙緩頰，「男友可能是只有看過A片或很少性經驗，有這個反應...應該不是惡意的，所以妳也不要因此太難過或生氣」。

對於女孩們到底要不要剃陰毛？許藍方在YouTube頻道《許藍方Dr. Gracie》發表個人看法，「現在的社會風氣要轉過來，已經不該再是社會要求女生應該要怎麼樣、男生要怎麼樣，而是要反問自己『我自己想除毛嗎？』」除毛與否各有好壞，她說，人類陰毛具有保暖、緩衝以及抵禦外來的細菌跑進體內的作用；但毛髮同時也是帶污染的源頭，一旦清潔不夠乾淨，或是天氣悶熱、褲子穿太緊，細菌就此滋生。

有人好奇「除毛是否可以避免細菌？」許藍方則說，這沒有一定答案，如果不除毛，但做好個人清潔，反而比除毛後不重視清潔更有效。至於女生該不該除毛，則應視「個人意願」而定，自己喜歡、乾淨、舒服，且與伴侶在性愛過程中能愉快，才是最重要的。