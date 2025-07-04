借鏡打造在地溫暖醫療網　張麗善赴日參訪岐阜Kagayaki診所

▲雲林縣政府組成「有溫度的醫養合一-銜接醫療與長照」考察團，3日赴日本岐阜縣參訪Kagayaki綜合在宅醫療診所。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為推動在地「醫養合一」政策，雲林縣政府組成「有溫度的醫養合一-銜接醫療與長照」考察團，3日赴日本岐阜縣參訪Kagayaki綜合在宅醫療診所，深入了解如何將專業醫療與生活照護結合，並實地走訪偏鄉地區據點，汲取其24小時在宅照護實務經驗，作為未來雲林偏鄉醫療布局的重要參考。

Kagayaki診所由市橋亮一醫師於2009年創立，全年無休為各年齡層居民提供居家醫療與護理服務，團隊跨足醫師、護理師、營養師、牙科衛生師與音樂治療師，並結合社區藥局、短期照護設施，特別針對0至6歲重度障礙兒童提供個別化照護，被譽為日本在宅醫療標竿之一。

▲實地走訪讓考察團深刻體會到，醫療照護不只停留在病人身上，更應延伸至整個家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣長張麗善表示，參訪過程中深刻感受到Kagayaki診所對於病人與家庭的細緻照顧，從慢性病到癌末患者，醫療團隊不僅提供專業醫療，也給予精神與心理支持，讓人在最後一哩路仍能保有尊嚴。張縣長指出，台灣在在宅醫療領域雖已起步，但仍需更多整合與彈性制度支持，期盼雲林能借鏡此模式，彌補偏鄉醫療資源不足問題。

Kagayaki創辦人市橋亮一醫師指出，雖然日本已實施長照保險制度25年，但他認為台灣若結合科技優勢，如AI與ICT，未來可望建立出更符合本土需求的在宅醫療系統。他強調，病患在家中接受醫療照護，往往能獲得更高的生活品質與心理舒適感。

衛生局長曾春美表示，這次實地走訪讓考察團深刻體會到，醫療照護不只停留在病人身上，更應延伸至整個家庭。Kagayaki診所正是落實「全人、全程、全家」理念的典範，也呼應縣府推動的「在宅急症加值方案」。未來將協助縣內在宅醫療團隊橫向整合，並積極爭取中央跨部門支援，讓好政策不只是理想。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔醫師與雲林縣藥師公會理事長許仁厚藥師亦參與此次行程，兩人對Kagayaki診所與區域醫院、社區藥局的協作模式留下深刻印象，表示將推動藥事照護在台落地，讓社區藥師能更深入參與在宅服務網絡。當日下午，考察團前往Kagayaki在美濃市設立的新據點，該處為活化百年歷史建築的醫療設施，提供全年無休的在宅醫療，貼近當地居民日常，實踐「在地照顧、在地終老」的理念，為雲林偏鄉照護提供具體參考。

▲Kagayaki診所由市橋亮一醫師於2009年創立，全年無休為各年齡層居民提供居家醫療與護理服務。（圖／記者游瓊華翻攝）