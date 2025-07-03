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張麗善率團參訪日本「回家吧醫院」　盼打造醫養整合新模式

▲張麗善赴日取經　期待雲林打造在地照護新典範。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張縣長與安井理事長分享交流對在宅醫療的想法及疑問。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「與傳統醫院最大的不同在於，我們提供的是以生活為主軸的醫療」，這是醫療法人社團焰（TEAM BLUE）營運的「回家吧醫院」，以返家生活為目標的醫療照護觀點。而讓雲林鄉親能獲得從醫院到家庭、從急性到慢性、從治療到生活的全方位支持，一直是雲林縣長張麗善期待能達成的目標。

今（2）日雲林縣長張麗善率領「在宅急症照護雲林加值方案」考察團，實地參訪「回家吧醫院」，深入了解融合醫療與生活、以人本精神為核心的醫養整合模式。「回家吧醫院」秉持「支持患者在家中，以自己的方式生活」，雖設有120張病床，卻只專門收治有復健及末期治療需求的患者，並達到醫院與家庭無縫銜接的全人照護，同時展現對患者家庭連結的重視與溫度。

▲張麗善赴日取經　期待雲林打造在地照護新典範。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲醫院中提供各種復健及彼此交流的多元空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

醫療法人社團焰理事長安井佑醫師除親自迎接張縣長一行人的到訪，並分享「回家吧醫院」經驗指出，除系統性規劃、系統性的建置，最重要的是公部門跟醫療部門共同攜手，才能提高成功機率。

縣長張麗善表示，「回家吧醫院」不僅提供專業醫療，更透過空間設計與多元服務，讓病患即使身處醫院，卻能感受如同在家生活的氛圍，醫院內設有開放式玻璃大廳、機能訓練室及咖啡館，不僅增進病患社會參與，也讓家屬陪伴變得自在。服務橫跨醫師、護理師、營養師、牙醫師等多職類的照護團隊，並確保出院後的醫療支持能延續至家庭，充分落實社區與醫院的協作。

張麗善指出，台灣目前尚未有如「回家吧醫院」這類將醫療、生活空間、社區互動緊密結合，並以「回家」為設計核心的醫療服務機構。而現行健保推動的急性後期整合照護模式，主要針對如腦中風、燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭及衰弱高齡，具有復健潛能的病患依其失能程度，以住院、日間照護及居家三種不同模式，給予積極且整合性的復健照護。

▲張麗善赴日取經　期待雲林打造在地照護新典範。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善赴日取經　期待雲林打造在地照護新典範。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
相較而言，「回家吧醫院」強調自住院開始即全程規劃返家、在宅照護的每一步，並以「家的感覺」為服務主軸，結合社區參與、空間設計與跨領域團隊協作，讓醫療照護無縫連結家庭與社會。台灣PAC制度則以醫療照護的延續性與功能恢復為主要目標，著重病人於急性治療後的復健及出院準備。

兩者雖均以患者回歸家庭為目標，但「回家吧醫院」能將「回家」視為照護計畫的起點，提供更溫暖、貼近人心的全人整合服務且有醫療及長照保險支持，而國內的P A C制度目前因醫護人力短缺加上僅有健保給付且費用不符期待，較難推動故常常一床難求。
 
台灣在宅醫療學會理事長陳英詔指出，其實台灣、日本有許多相似制度，然台灣目前還沒有一個像這樣社區型長出的PAC單位。以現有制度改變法令是很漫長的路，台灣未來若要借鏡「回家吧醫院」創新發展，想辦法改變服務模式，去切合現有的法令，找出一個創新服務模式應是比較可行的。

衛生局長曾春美表示，「醫養合一」是張麗善縣長希望能提供雲林鄉親全人全程服務的理念，也是極力想要推行的政策。今日實地參訪「回家吧醫院」，讓我們更瞭解以人為本全人照護系統，當中牽涉醫療及長照，在日本，給付上服務單位能靈活的運用醫療保險及長照保險共同支持，而在台灣目前全民健保及長照支給付銜接上仍須更有彈性且有些差距待彌補，期待中央政府能迅速解決外，雲林縣政府也會與服務團隊硏商找出最適合雲林的方案來執行。

張麗善強調，雲林縣在醫療資源上嚴重不足不均，很多偏鄉需要醫療資源挹注。此次「回家吧醫院」參訪行程，讓考察團更深刻體會醫療照護與家庭、生活無縫銜接的重要性，盼借鏡日本先進的醫養整合經驗，因地制宜優化本縣急性醫療照護資源配置，並推動長期照護服務的無縫接軌，讓每一位雲林鄉親都能獲得從醫院到家庭、從急性到慢性、從治療到生活的全方位支持，攜手打造更有溫度的醫療照護環境。

▲張麗善赴日取經　期待雲林打造在地照護新典範。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善率團參訪日本「回家吧！醫院」攜手打造人性化在宅醫療與急性後期照護新典範。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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