暑假不放鬆！虎科大籃球營熱鬧開訓　夢想家教練現身指導

▲球員與學員互動，協助示範戰術練習畫面。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

由豐泰文教基金會與虎尾科技大學籃球隊聯手舉辦的「2025年暑期籃球訓練營」，7月1日在虎科大體育館正式開訓。訓練營自即日起至7月5日止，號召雲林縣內國小、國中籃球隊學生參與，總計80位學員在盛夏中熱血集結，展開一場汗水與技巧交織的籃球訓練之旅。

豐泰文教基金會長期投入基層體育教育，這已是自2023年起第三度與虎科大攜手合作推動籃球訓練營，展現對在地青少年發展的堅持與支持。今年訓練營更邀來福爾摩沙夢想家助理教練賴柏霖擔任總教練，親自指導孩子們的基本動作與團隊戰術，期盼透過專業指導，提升球員技術與比賽思維。

▲球員與學員互動，協助示範戰術練習畫面。（圖／記者游瓊華翻攝）

每天上午為國小組訓練，學員來自鎮南、雲林、斗六、立仁與溝壩等5所國小；下午則由斗六、斗南、土庫、崇德、雲林與建國等6所國中學生上場操練。虎科大籃球隊全體球員也化身訓練助教，親自示範傳球、防守與投籃技巧，並一對一指導學員，場邊不時傳出歡笑與加油聲。

基金會執行長表示，藉由這樣的活動，期望透過球場上的傳承，讓孩子們在練習過程中找回初衷，也從運動中學會合作、紀律與夢想。訓練營現場也見到虎科大教練團全程投入，與孩子們熱情互動，氣氛相當熱絡。

豐泰文教基金會多年來持續關注雲林偏鄉學子，不僅支持清寒學生，也積極推廣文化、科學、體育與食農教育的均衡發展。未來也將持續辦理多元公益活動，點燃更多孩子對生活與夢想的熱情，打造希望滿滿的成長舞台。

▲80名學員整齊排隊在虎科大體育館內集合，準備開始訓練。（圖／記者游瓊華翻攝）